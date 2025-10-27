Spotify: cosa c’è dietro i problemi su Android?

L’uso di app di streaming musicale è ormai parte integrante della vita di milioni di utenti in tutto il mondo. Eppure, anche le piattaforme più consolidate possono risentire di problemi tecnici improvvisi. Un esempio emblematico è ciò che è successo con Spotify su dispositivi Android. Nelle ultime settimane, infatti, molti utenti hanno segnalato crash e blocchi durante l’ascolto di musica o podcast. Un fenomeno che sembra verificarsi esclusivamente quando si è connessi a reti Wi-Fi. Gli episodi descritti dagli utenti includono schermate che si congelano e arresti improvvisi dell’app. È curioso evidenziate che il malfunzionamento non si presenta né con la connessione dati mobile né in modalità offline. Ciò suggerisce che il problema sia legato alla gestione delle reti wireless o alla comunicazione con determinati dispositivi.

Recente bug di Spotify sui dispositivi Android: ecco i dettagli emersi

Secondo le informazioni ufficiali diffuse dalla piattaforma, i modelli più coinvolti risultano alcuni smartphone Samsung Galaxy e Google Pixel. Ciò senza, però, escludere che anche altri dispositivi Android possano essere colpiti. Alcuni utenti hanno avanzato l’ipotesi che il bug può essere collegato alla presenza di dispositivi compatibili con Chromecast nelle reti domestiche. In tale scenario, infatti, la funzione di rilevamento dei dispositivi per lo streaming potrebbe interferire con la connessione Wi-Fi. Causando dunque arresti e blocchi.

Gli utenti hanno individuato soluzioni temporanee per continuare a usare l’app. Tra cui disattivare il Wi-Fi o passare alla connessione dati mobile. Tali strategie permettono di aggirare i crash temporaneamente. Nel frattempo, Spotify ha confermato di essere a conoscenza del problema e ha assicurato che i team tecnici sono al lavoro per sviluppare un fix. Anche se al momento non è stata comunicata una tempistica ufficiale.

L’episodio evidenzia come anche piattaforme largamente utilizzate possono mostrare vulnerabilità impreviste. Bug come questo che riguarda Spotify spingono a riflettere sull’ecosistema delle app e sulla complessità delle connessioni in un ecosistema sempre più interconnesso.