Google: Pixel 10 e 10 Pro XL svelati in nuove immagini

I protagonisti delle ultime indiscrezioni a tema Google sono sicuramente i device di prossima generazione della famiglia Pixel, quelli di cui parliamo oggi sono la versione base e la versione XL, Pixel 10 e 10 Pro XL, con il primo che per la prima volta per una variante base introdurrà una fotocamera tele come terzo sensore, mai successo prima d’ora, ricordiamo tra l’altro che la presentazione è confermata per il 20 Agosto.

Nelle indiscrezioni di oggi vediamo le immagini che ritraggono i due device in modo completo mostrando come a a livello di design non cambi praticamente nulla rispetto alla serie 9.

I due smartphone

Pixel 10

Schermo: 6,3”, FHD+, AMOLED, frequenza massima 120 Hz non variabile , Gorilla Glass Victus 2, 3.000 nit e modalità HBM 2.000 nit.

CPU: Tensor G5 prodotto da TSMC classe 3 nm.

RAM: 12 GB / Storage: 128 o 256 Gigabyte

Sensori fotocamere: Posteriore principale: 48 MP Posteriore Ultra-wide: 12 MP Posteriore Tele: 10,8 MP per un zoom ottico 5X Frontale: 10,5 MP

Capacità batteria: 4.970 mAh

Supporto ricarica: Cavo 29 W Wireless 15 W, supporto allo standard Qi2

Colori al lancio: Frost, Indigo, Lemongrass e Obsidian.

Prezzi europei 128 Gigabyte: 899€ 256 Gigabyte: 999€



Pixel 10 Pro XL

Schermo : OLED da 6,8″, frequenza da 1 fino 120 Hz, “1,5K” 1200p circa, luminosità max 3.000 nit, Corning Gorilla Glass Victus avanti e dietro.

Chip: Tensor G5, da TSMC

RAM: 16 GB / Storage 256 Gigabyte, 512 Gigabyte o 1 TB

Sensori fotocamere: Posteriore principale: 50 MP, Samsung GNV Posteriore Ultra-grandangolo: 48 MP, Sony IMX858 macro a 2 cm Posteriore Tele: 48 MP, Sony IMX858 zoom 5X, macro a 10 cm frontale: 48 MP, Sony IMX858

Capacità batteria: 4.870 mAh

Supporto ricarica rapida: 29 W​

Colori di lancio: Obsidian, Porcelain, Moonstone e Jade.

Prezzi europei 256 Gigabyte: 1.299€ 512 Gigabyte: 1.429€ 1 Terabyte: 1.689€



Questo è tutto quello che sappiamo sui due dispositivi, probabilmente le informazioni complete dell’intera gamma dovrebbero arrivare a ridosso del 20 agosto quando Google mostrerà al mondo in modo completo i dispositivi, ricordiamo che probabilmente assisteremo anche all’esordio di un dispositivo pieghevole sebbene sia ancora da confermare ufficialmente, restate sintonizzati per saperne di più.