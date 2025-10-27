Sora si rinnova: arriva la generazione video con i propri animali

OpenAI continua a spingere sull’innovazione con Sora, l’app di generazione video basata su intelligenza artificiale che, a meno di un mese dal lancio, ha conquistato il pubblico di Stati Uniti e Canada. L’azienda guidata da Sam Altman ha annunciato un nuovo aggiornamento che promette di cambiare ancora una volta le regole del gioco. Tra le novità più attese ci sarà la possibilità di trasformare animali domestici, peluche o oggetti personali in “camei” digitali, da inserire all’interno dei video generati dall’AI. L’obiettivo è offrire a ogni utente la possibilità di creare contenuti ancora più personalizzati e divertenti.

Dalla creatività alla community: Sora diventa sempre più social

Bill Peebles, responsabile del progetto, ha illustrato su X i dettagli dell’update, confermando anche l’imminente arrivo dell’app su Android. La versione per il sistema operativo di Google è già disponibile per la preregistrazione sul Play Store, anche se non c’è ancora una data ufficiale. L’azienda, però, parla di un lancio “questione di settimane”. Il successo di Sora, nonostante la disponibilità limitata, è già notevole. Infatti secondo i dati di Appfigures, ha superato i due milioni di download in meno di trenta giorni. Numeri che confermano la curiosità e l’entusiasmo intorno al progetto di OpenAI.

La nuova versione dell’app non si limiterà però a introdurre i cameo digitali. OpenAI punta a trasformare Sora in una vera e propria piattaforma sociale, dove condividere creazioni, scoprire trend e collaborare con altri utenti. L’interfaccia aggiornata mostrerà in tempo reale i cameo più popolari, favorendo l’interazione e la diffusione dei contenuti. Tale evoluzione segna un passo avanti verso la costruzione di una community più attiva e partecipativa, elemento chiave per il futuro del prodotto.

In arrivo anche le prime funzioni di montaggio video, inizialmente dedicate all’unione di più clip, ma destinate ad ampliarsi nei mesi successivi. Peebles ha anche anticipato la creazione di canali tematici dedicati a gruppi o istituzioni per stimolare la condivisione di idee e progetti.