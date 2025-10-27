WhatsApp mette un freno ai messaggi: arriva il limite per gli sconosciuti

WhatsApp si prepara a introdurre una misura senza precedenti. Si tratta di un limite al numero di messaggi che si possono inviare a contatti sconosciuti senza ricevere risposta. Parliamo di una scelta che mira a contenere l’ondata di comunicazioni indesiderate. Fenomeno, purtroppo sempre più diffuse. L’obiettivo? Evitare lo spam e ridurre le truffe, spesso veicolate da bot automatici che inondano gli utenti con offerte false o richieste di denaro.

Secondo quanto riportato da TechCrunch, il sistema entrerà in fase di test in diversi Paesi e stabilirà una soglia mensile di messaggi inviati senza risposta. Chi supererà il limite riceverà un avviso e, nei casi più gravi, un blocco temporaneo. Si tratta quindi di un “freno digitale” per gli utenti più insistenti, ma anche di una sfida delicata. Poiché Whatsapp dovrà trovare un equilibrio tra sicurezza e libertà di comunicazione. Al momento, Meta non ha specificato il numero esatto di messaggi consentiti, ma ha confermato l’intenzione di rendere il sistema più intelligente e flessibile.

Sicurezza o censura? Le nuove regole di WhatsApp dividono utenti e imprese

La misura riguarderà non solo gli utenti privati ma anche le aziende, molte delle quali usano WhatsApp per contattare nuovi clienti o gestire ordini. Ed è proprio qui che nascono le prime critiche. Le piccole imprese temono di essere penalizzate se i loro messaggi restano senza risposta, finendo per essere segnalate come spammer. Allo stesso tempo, gli esperti di sicurezza riconoscono la necessità di intervenire. Ciò perché le truffe via chat sono aumentate in modo esponenziale negli ultimi anni, spesso con danni economici e furti di dati personali.

Tale novità solleva però non poche domande circa la trasparenza del sistema. Ci si chiede, ad esempio, cosa definisca esattamente un “contatto sconosciuto”. Insomma, WhatsApp, sotto pressione da tempo per garantire un’esperienza più sicura, tenta così un difficile equilibrio tra protezione e libertà. La riuscita dell’esperimento dipenderà dalla capacità di distinguere tra comportamenti umani e attività automatizzate. Per Meta, la sfida non è solo tecnologica, ma anche di fiducia. È necessario mantenere la promessa di una comunicazione libera, ma finalmente più sicura.