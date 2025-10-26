1Mobile, sfrutta l’iniziativa Porta un amico per ricevere sconti esclusivi

1Mobile è un operatore telefonico virtuale, molto apprezzato dagli utenti, per le sue promozioni telefoniche e per i suoi servizi e sconti esclusivi. L’operatore infatti permette agli utenti di godere di alcuni sconti in alcune particolari circostanze. Ciò rappresenta un punto di forza, è una comunicazione sorprendente, perché spinge molti utenti a scegliere proprio il gestore per le proprie linee.

1Mobile, scopri l’iniziativa Porta un amico

1Mobile presenta un’ampia gamma di promozioni telefoniche per la linea mobile davvero sorprendenti. Per cercare di far conoscere i propri tariffe a più clienti possibili, 1Mobile ha pensato ad introdurre un’iniziativa davvero geniale.

L’iniziativa in questione si chiama Porta un amico, ed è molto conveniente sia per l’utente che è già cliente di 1Mobile, sia per l’ipotetico nuovo cliente che potrà scegliere tra diverse tariffe da attivare.

Il funzionamento dell’iniziativa è molto semplice e anche abbastanza intuitivo da seguire, e permette di avere degli sconti fantastici a entrambe le parti. Per chi è già cliente e vuole sfruttare l’iniziativa per portare degli amici e ottenere degli sconti, dovrà accedere all’area riservata dell’applicazione o del sito di 1Mobile. A quel punto dovrà cliccare su una sezione specifica chiamata “codice amico” e condividere il codice che apparirà con chiunque desideri.

Si possono invitare fino a tre amici, e quando i contatti scelti attiveranno la SIM di 1Mobile, entrambi potranno ricevere una ricarica omaggio del valore dell’offerta che attiva sulla propria linea.

I contatti che invece d’altra parte ricevono il link, dovranno inserirlo nel campo apposito nel momento in cui si acquista la SIM di 1Mobile. Inserendo il codice inviato dal proprio amico, si potrà ottenere la ricarica omaggio, e in più si avrà a propria volta la possibilità di invitare fino a tre amici. Si tratta di un’iniziativa davvero sorprendente, che può portare dei vantaggi a molti clienti che desiderano cambiare operatore.