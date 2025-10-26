Apple Watch: connessione con OnePlus sempre più vicina

La promessa di rendere compatibili Apple Watch e smartphone OnePlus prende finalmente forma. Grazie all’analisi dell’ultima versione dell’app OHealth, il sito Android Authority ha individuato nel codice un sistema completo di pairing tra i dispositivi. Il collegamento tra i due mondi sarà quindi possibile attraverso una configurazione guidata. E questa richiede l’installazione delle anche sullo smartwatch Apple. Poi subito seguito dalla scansione di un codice QR visualizzato sul quadrante.

Una volta stabilita la connessione, il flusso di dati sarà bidirezionale. Le informazioni sanitarie e i dati relativi all’attività fisica raccolti da Apple Watch saranno sincronizzati con OHealth sul telefono OnePlus. E il tutto succede in parallelo. Cioè le notifiche, le chiamate e i messaggi in arrivo dallo smartphone saranno visibili direttamente sull’orologio. Il codice dell’app è supportato da stringhe testuali esplicite e screenshot interni. E fa anche riferimento a funzionalità aggiuntive già annunciate in passato. Come ad esempio il controllo remoto della fotocamera. Oppure la possibilità di localizzare il telefono direttamente dal polso.

Non solo Apple Watch. Gli orologi OnePlus sono una chiave digitale al polso grazie alla nuova funzione NFC

L’aggiornamento di OHealth nasconde anche una potenziale rivoluzione per chi possiede un orologio OnePlus. Una funzione denominata “Cardless entry” permette di trasformare il dispositivo in una vera e propria chiave digitale. Durante la configurazione, l’utente può copiare le credenziali NFC di una tessera fisica. Semplicemente avvicinandola al proprio smartwatch. E questo diventerà così in grado di sbloccare porte o accedere a sistemi compatibili.

La funzione non si appoggia a Google Wallet. Ma sembrerebbe basarsi su una soluzione proprietaria di OnePlus. È probabile che il sistema sarà limitato a determinati modelli di smartwatch e a tessere NFC specifiche. Ma rappresenta comunque un importante passo verso l’integrazione tra tecnologia indossabile e accessi fisici. L’interfaccia mostra chiaramente l’intenzione di rendere tutto intuitivo. Un solo tocco sul sensore dell’orologio sarà sufficiente per aprire porte o varchi abilitati.