Nothing Phone (3a) Lite passa da Geekbench, ecco i dettagli

L’ultima serie di smartphone a marchio Nothing è stata quella denominata Nothing Phone 3a. Quest’ultimo fino ad ora è composta da due modelli, da quello base e da quello pro. A quanto pare, però, entro la fine di quest’anno vedremo arrivare in veste ufficiale un altro modello di questa serie. Ci stiamo riferendo al prossimo Nothing Phone 3a Lite. Quest’ultimo, in particolare, è stato da poco avvistato in rete sul noto portale di benchmark Geekbench.

Nothing Phone 3a Lite, nuovo smartphone avvistato sul portale di benchmark Geekbench

Uno dei prossimi smartphone a marchio Nothing è stato avvistato in queste ore in rete sul noto portale di benchmark Geekbench. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Nothing Phone 3a Lite, il quale è stato registrato sul portale con il numero di modello A001T. Sul portale sono state ovviamente riportate alcune delle sue future specifiche tecniche.

Secondo quanto riportato, il nuovo device dell’azienda sarà alimentato da uno degli ultimi soc di fascia medio-alta di casa MediaTek. Ci stiamo riferendo al soc MediaTek Dimensity 7300. Quest’ultimo viene supportato in questi benchmark da 8 GB di memoria RAM. Al momento del suo debutto, immaginiamo però che saranno distribuiti ulteriori tagli di memoria.

Oltre a questo, il portale ha anche rivelato la versione del software che sarà installato a bordo. Stranamente, sembra che si tratti ancora di Android 15. Per quanto riguarda i punteggi, lo smartphone ha totalizzato un totale pari a 1,003 punti in single core e 2,925 punti in multi core. Lo smartphone è stato anche il protagonista di ulteriori rumors e indiscrezioni. Secondo quanto è emerso, il debutto ufficiale sul mercato del nuovo smartphone a marchio Nothing è pressoché dietro l’angolo. Si parla infatti come possibile data del prossimo 4 novembre 2025. Stando ai rumors, il suo prezzo di vendita di partenza potrebbe aggirarsi attorno ai 249 euro.