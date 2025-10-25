1Mobile World Plus 5G: l’offerta low cost che porta il 5G a tutti

Il mercato della telefonia mobile si arricchisce di una nuova proposta pensata per chi cerca tanta connessione e libertà di chiamata a un prezzo contenuto. L’operatore virtuale 1Mobile lancia infatti la promozione World Plus 5G, una tariffa che unisce alta velocità, ampia copertura e vantaggi per chi proviene da altri operatori. Attivabile fino al 31 ottobre 2025, l’offerta include 130GB in 5G e minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali a soli 9,99€ al mese.

Non solo. A partire dal terzo rinnovo consecutivo, i clienti riceveranno 20GB extra in omaggio da utilizzare sul territorio italiano. Un bonus pensato per chi usa intensamente la connessione mobile, tra streaming, social e lavoro da remoto. L’offerta prevede anche 320 minuti internazionali verso oltre 30 Paesi, tra cui Stati Uniti, Canada, Francia, Germania, Regno Unito, India e Brasile, rendendola particolarmente vantaggiosa anche per chi mantiene contatti personali o professionali all’estero.

1Mobile, trasparenza e 5G senza sorprese

L’attivazione è gratuita per chi effettua la portabilità del numero da qualsiasi altro operatore. Invece i nuovi clienti con numero 1Mobile pagano 5€. Il tutto è gestibile in modo semplice tramite app dedicata o area personale sul sito ufficiale, dove è possibile controllare i consumi, effettuare ricariche o disattivare l’offerta in qualsiasi momento.

La promo World Plus 5G conferma la filosofia di 1Mobile, marchio italiano gestito da C.I.M. Srl, da sempre orientato a un modello di servizio chiaro, flessibile e accessibile. Il traffico dati può essere utilizzato anche nei Paesi dell’Unione Europea, in conformità con le norme europee sul roaming, e non prevede costi aggiuntivi per l’uso corretto e personale. In caso di superamento della soglia di giga mensili, la navigazione viene semplicemente bloccata, evitando addebiti imprevisti. Il cliente può riattivarla tramite la funzione “Restart” o acquistando pacchetti extra.

Dal punto di vista tecnico, la rete 5G di 1Mobile si appoggia su infrastrutture consolidate, garantendo buone prestazioni in termini di velocità e stabilità. Insomma, con World Plus 5G, 1Mobile si posiziona come una delle offerte più equilibrate del mercato mobile italiano, combinando connessione veloce, costi contenuti e un pacchetto internazionale competitivo.