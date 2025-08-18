1Mobile offre gratis il 5G con 150GB al mese: ecco quanto costa la promo

Il gestore virtuale 1Mobile, che opera su rete Vodafone, propone una nuova offerta pensata per chi vuole sfruttare il 5G con una spesa contenuta e un prezzo fisso nel tempo. La Speed 5G 150 Limited Edition unisce un buon pacchetto dati a chiamate illimitate e un quantitativo di SMS sufficiente per l’uso quotidiano.

1Mobile: ci sono anche 50 messaggi oltre ai minuti e ai giga

Il piano include 150 giga in 5G, minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili e 50 SMS al mese. Il costo promozionale per il primo mese è di soli 5 €, mentre dal secondo mese il canone passa a 6,99 € per sempre, senza aumenti futuri. La rete Vodafone su cui si appoggia garantisce ampia copertura e prestazioni stabili.

Il prezzo dell’offerta di 1Mobile è così composto

La Speed 5G 150 Limited Edition è dedicata esclusivamente a chi porta il proprio numero in 1Mobile, senza limitazioni sull’operatore di provenienza. Per chi effettua la portabilità, la SIM è gratuita, mentre chi sceglie di attivare un nuovo numero paga 5 € per la SIM.

Il costo di attivazione è pari a 0 €, e la sottoscrizione può avvenire solo tramite SPID, assicurando un processo rapido e sicuro. La spedizione della SIM è inclusa e non prevede ulteriori spese.

Un’offerta competitiva per navigare in 5G: 1Mobile domina senza problemi

Con 150 giga al mese e un canone sotto i 7 euro, questa proposta si rivolge a chi utilizza lo smartphone in maniera intensiva per streaming, social, lavoro e navigazione veloce. Il primo mese a prezzo ridotto offre un incentivo ulteriore per provare il servizio.

1Mobile, con la Speed 5G 150 Limited Edition, punta a rafforzare la propria posizione nel mercato delle tariffe low cost, offrendo ampia disponibilità di dati, copertura di qualità e condizioni chiare, senza vincoli o costi nascosti. Soluzioni di questo genere sono ormai molto ricercate dagli utenti che chiedono di risparmiare.