NewsOperatori TelefoniciOperatori Virtuali

1Mobile offre gratis il 5G con 150GB al mese: ecco quanto costa la promo

L'offerta di 1Mobile è in questo momento una delle migliori e tra le più apprezzate dal pubblico in Italia, i dettagli.

scritto da Felice Galluccio
1Mobile offre gratis il 5G con 150GB al mese: ecco quanto costa la promo

Il gestore virtuale 1Mobile, che opera su rete Vodafone, propone una nuova offerta pensata per chi vuole sfruttare il 5G con una spesa contenuta e un prezzo fisso nel tempo. La Speed 5G 150 Limited Edition unisce un buon pacchetto dati a chiamate illimitate e un quantitativo di SMS sufficiente per l’uso quotidiano.

1Mobile: ci sono anche 50 messaggi oltre ai minuti e ai giga

Il piano include 150 giga in 5G, minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili e 50 SMS al mese. Il costo promozionale per il primo mese è di soli 5 €, mentre dal secondo mese il canone passa a 6,99 € per sempre, senza aumenti futuri. La rete Vodafone su cui si appoggia garantisce ampia copertura e prestazioni stabili.

Il prezzo dell’offerta di 1Mobile è così composto

La Speed 5G 150 Limited Edition è dedicata esclusivamente a chi porta il proprio numero in 1Mobile, senza limitazioni sull’operatore di provenienza. Per chi effettua la portabilità, la SIM è gratuita, mentre chi sceglie di attivare un nuovo numero paga 5 € per la SIM.

Il costo di attivazione è pari a 0 €, e la sottoscrizione può avvenire solo tramite SPID, assicurando un processo rapido e sicuro. La spedizione della SIM è inclusa e non prevede ulteriori spese.

Un’offerta competitiva per navigare in 5G: 1Mobile domina senza problemi

Con 150 giga al mese e un canone sotto i 7 euro, questa proposta si rivolge a chi utilizza lo smartphone in maniera intensiva per streaming, social, lavoro e navigazione veloce. Il primo mese a prezzo ridotto offre un incentivo ulteriore per provare il servizio.

1Mobile, con la Speed 5G 150 Limited Edition, punta a rafforzare la propria posizione nel mercato delle tariffe low cost, offrendo ampia disponibilità di dati, copertura di qualità e condizioni chiare, senza vincoli o costi nascosti. Soluzioni di questo genere sono ormai molto ricercate dagli utenti che chiedono di risparmiare.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Felice Galluccio

Appassionato di tecnologia ed elettronica in generale così come dello sport. Scrivere mi migliora la giornata, questo è il lavoro che amo! Never stop learning!