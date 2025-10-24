Porsche Panamera, in arrivo la versione più estrema mai vista

Porsche è pronta a spingersi oltre i confini della tradizione. Come? Con l’ arrivo di una Panamera completamente rinnovata e incentrata sulle prestazioni. Dopo anni di evoluzione tecnica, la berlina sembra pronta per una trasformazione radicale. Le ultime foto spia, scattate durante i test al Nürburgring, mostrano una versione più aggressiva e volta alla pista. Probabilmente destinata a diventare la Panamera-Turbo GT, la più potente mai costruita.

Le immagini rivelano dettagli che parlano chiaro. È possibile notare un body kit aerodinamico dedicato, nuove prese d’aria sui parafanghi anteriori, uno spoiler posteriore fisso e un diffusore ridisegnato. Tutti elementi che fanno pensare ad un approccio più tecnico ispirato al mondo delle competizioni. Sul retro, quattro terminali di scarico rotondi confermano la natura sportiva del modello. All’interno, invece, si intravede un roll-bar dietro i sedili anteriori, segnale che Porsche sta sperimentando un pacchetto Weissach specificamente pensato per la pista.

Porsche Panamera Turbo GT: tra tradizione e innovazione, il futuro della berlina sportiva tedesca

Non si tratta di un semplice restyling. Quanto di un progetto concepito per spingere la Panamera verso un nuovo equilibrio tra lusso e performance. L’attuale top di gamma, la Turbo S E-Hybrid da 782CV, potrebbe essere superata da una variante con oltre 800CV, alimentata da un V8 ibrido di nuova generazione.

Porsche sembra intenzionata a prolungare la vita della Panamera con una sua strategia. L’azienda intende mantenere l’attrattiva del modello puntando su versioni ad alte prestazioni. Una mossa che risponde alle esigenze di un pubblico sempre più interessato alle berline capaci di unire comfort, tecnologia e potenza pura. Secondo indiscrezioni iuttosto affidabili, il debutto della nuova Panamera Turbo GT non avverrà prima del 2026, ma lo sviluppo è in una fase avanzata. Insomma, l’obiettivo di Porsche è quello di creare una berlina capace di affrontare la pista con la stessa naturalezza di una supercar. Tutto ciò senza rinunciare alla qualità artigianale e al lusso che da sempre contraddistinguono il brand.