Porsche ha ampliato la gamma della Panamera. A tal proposito, stanno arrivando le nuove versioni Turbo S E–Hybrid e GTS. Le vetture sono ora disponibili per l’ordine in Italia. Le consegne previste per il prossimo autunno. La casa tedesca ha annunciato che una nuova variante della Panamera ha stabilito il record al Nurburgring per la categoria berline di lusso. Con un tempo di 7:24.17. Un risultato che ha migliorato di circa 5secondi il precedente record del 2020. Quest’ultimo detenuto dalla Turbo S. Ora è noto che la vettura del record era la Panamera Turbo S E-Hybrid. È descritta da Porsche come il modello più potente della gamma finora prodotto.

La Panamera Turbo S E-Hybrid è dotata di un motore V8 biturbo da 4 litri. Quest’ultimo sviluppa 441kW (600CV). Inoltre, è abbinato a un’unità elettrica da 140kW (190CV). La potenza complessiva del sistema è incrementata a 575kW (782CV). Il tutto con una coppia massima di 1.000Nm. L’accelerazione va da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi. La velocità massima di 325km/h. Il cambio a doppia frizione Porsche (PDK) a 8 rapporti è stato riprogettato per gestire l’elevata coppia.

Porsche amplia la gamma delle sue vetture

L’unità elettrica è alimentata da una batteria da 25,9 kWh. Quest’ultima garantisce un’autonomia elettrica fino a 88km secondo il ciclo WLTP. La batteria può essere ricaricata in corrente alternata fino a 11kW. La Panamera Turbo S E-Hybrid presenta dettagli estetici esclusivi. Tra cui il colore Turbonite, un grigio metallizzato riservato ai modelli Turbo, e cerchi forgiati monodado da 21pollici. Al posteriore, i terminali di scarico cromati in tonalità Bronzo Scuro e l’impianto frenante in carboceramica Porsche (PCCB) completano il quadro.

L’azienda ha inoltre fornito ulteriori dettagli sul record ottenuto al Nurburgring. Porsche ha specificato che la vettura utilizzata era dotata di un sedile da corsa e una gabbia di sicurezza, ma per il resto era identica alla versione di serie. Il record è stato ottenuto con il nuovo Carbon Aerokit e pneumatici UHP sviluppati da Michelin. L’Aerokit, disponibile per i modelli Panamera Turbo e S E-Hybrid, migliora l’equilibrio aerodinamico per la guida in pista.

La GTS, acronimo di Gran Turismo Sport, è progettata per offrire una guida sportiva e piacevole. Il tutto mantenendo la praticità quotidiana. La vettura ha un motore V8 biturbo da 4 litri con 368kW (500CV). Quest’ultimo permette un’accelerazione da 0 a 100km/h in 3,8secondi. La velocità massima è di 302km/h. Il cambio, anche in questo caso, è un PDK a 8rapporti. La GTS si distingue per il telaio ottimizzato, le sospensioni pneumatiche sportive e il differenziale autobloccante PTV Plus. Esteticamente, presenta loghi GTS neri, dettagli in nero satinato opaco e cerchi monodado da 21 pollici. Gli interni sono rifiniti in Race-Tex scamosciato, con due pacchetti specifici in Rosso Carminio o Grigio Agata.

Per i prezzi, in Italia, la Panamera Turbo S E-Hybrid parte da 236.930 euro. Mentre la Panamera GTS ha un costo base di 171.229euro.