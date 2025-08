Corvette fa girare tre vetture al Nürburgring per stabilire nuovi record

Il team Corvette ha scelto di far girare al Nürburgring tre delle proprie vetture al fine di dimostrare le doti velocistiche e di tenuta nel circuito più provante al mondo. L’azienda americana ha portato in pista una Corvette ZR1X, una ZR1 e una Z06, riuscendo in una impresa storica.

Il marchio ha stabilito il nuovo tempo record del tracciato per un’auto americana. La Corvette ZR1X ha completato un giro di pista nella configurazione Nürburgring Nordschleife in 6:49.275. Questo tempo è bastato per battere il precedente record di 6:52.072 stabilito dalla Ford Mustang GTD.

Anche la Corvette ZR1 è stata in grado di battere il precedente record della Mustand GTD facendo segnare il tempo di 6:50.763. La Corvette Z06, invece, ha fermato il cronometro su 7:11.826, un risultato comunque notevole.

Le Corvette ZR1X, ZR1 e Z06 hanno corso al Nürburgring Nordschleife in configurazione di serie stabilendo il nuovo record per le vetture made in USA

Importante sottolineare che tutte le vetture scese in pista presentavano solo modifiche votate alla sicurezza e non alle prestazioni. Per poter affrontare le curve del Nürburgring in sicurezza, i tecnici hanno dovuto installare un roll-bar, sedili racing, cinture con attacchi a 6 punti e un sintema antincendio.

Le Corvette ZR1X, ZR1 e Z06 erano allestite con il pacchetto Performance, che garantisce maggiori prestazioni anche grazie ai pneumatici Michelin Pilot Sport Cup 2 R. Si tratta di un pacchetto che è acquistabile da tutti i clienti che vogliono ottenere performance superiori sulla propria vettura.

Infine, i tempi registrati non sono stati stabiliti da piloti professionisti ma dagli ingegneri che hanno contribuito allo sviluppo della vettura. Alla guida della Corvette ZR1X, che ha stabilito il nuovo record per una vettura americana, c’era Drew Cattell, ingegnere della dinamica del veicolo. Questa scelta lascia intendere la facilità di guida di queste supercar che possono offrire prestazioni da record anche senza dover essere piloti professionisti.