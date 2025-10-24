Claude Code: ufficiale sui dispositivi iOS e su Web

L’evoluzione degli strumenti di sviluppo basati su intelligenza artificiale sta aprendo nuove prospettive per programmatori e sviluppatori. Ciò rendendo possibile gestire il codice in modi fino a poco tempo fa impensabili. In questo contesto, Anthropic ha ampliato le funzionalità del suo modello AI principale introducendo Claude Code su web e iOS. Dopo l’iniziale disponibilità come strumento da riga di comando per sviluppatori, la piattaforma diventa ora accessibile anche tramite browser e applicazioni mobile. Anche se in fase di ricerca preliminare e riservata agli utenti dei piani Pro e Max.

Claude Code continua la sua espansione: ecco i dettagli

L’innovazione chiave di Claude Code risiede nella possibilità di gestire sessioni di lavoro parallele su più repository GitHub direttamente da una dashboard unificata. Collegando il proprio account, lo sviluppatore può descrivere in linguaggio naturale le modifiche desiderate. Claude interpreta le istruzioni, aggiorna il codice in tempo reale e mostra i progressi passo dopo passo. La piattaforma consente di intervenire durante l’elaborazione, correggendo la rotta o indirizzando il modello verso task specifici. Tale approccio si rivela particolarmente utile per compiti definiti come la risoluzione di bug, l’ottimizzazione di moduli o la gestione di piccole modifiche di backend. Ma può anche fornire chiarimenti sulla struttura dei repository o suggerire miglioramenti progettuali.

Un aspetto di rilievo è la sicurezza. Ogni sessione è eseguita in una sandbox isolata, con tracciamento in tempo reale e protezione totale dei file locali e delle risorse esterne. Anthropic ha pubblicato documentazione tecnica dettagliata sull’architettura della sandbox. Sottolineando la trasparenza e l’isolamento tra sessioni, caratteristiche cruciali quando si lavora con codice sensibile. La versione iOS di Claude Code permette agli sviluppatori di controllare rapidamente i progetti, avviare brevi sessioni di debug e monitorare i task in corso direttamente dallo smartphone. Anche tale soluzione è sperimentale e verrà aggiornata in base ai feedback della community. Se la fase di anteprima confermerà le aspettative, Claude Code potrebbe affermarsi come un’alternativa competitiva per il settore.