Apple iPhone, in arrivo tre nuovi design entro il 2028 secondo un rumor

Nei prossimi tre anni Apple potrebbe introdurre tre diversi design di iPhone, ognuno destinato a segnare una tappa precisa nel percorso evolutivo dello smartphone più riconoscibile al mondo. L’indiscrezione arriva dal blog sudcoreano Naver, spesso vicino alle catene di fornitura asiatiche del marchio, e traccia un piano ambizioso che abbraccerebbe il triennio 2026-2028.

Nel 2026 dovrebbe debuttare il primo iPhone pieghevole a libro, progetto su cui l’azienda lavora da anni. Questo modello rappresenterebbe un’evoluzione diretta delle soluzioni sperimentate con iPhone Air, apprezzato per la sottigliezza ma penalizzato da limiti hardware. Un anno dopo, nel 2027, coincidente con il ventennale dell’iPhone, sarebbe la volta di un dispositivo con display privo di cornici laterali, un pannello OLED che si estenderebbe su tutti i bordi. Infine, nel 2028, l’azienda di Cupertino punterebbe su un iPhone Flip, pieghevole a conchiglia pensato per chi privilegia compattezza ed eleganza.

Il pieghevole a libro e i problemi tecnici

Tra i progetti più concreti c’è quello dell’iPhone Fold, che secondo i rumor disporrebbe di un display da 7,8 polliciquando aperto e di un secondo schermo esterno per l’uso quotidiano. La struttura sarebbe simile a quella dei Galaxy Z Fold di Samsung o dei Pixel Fold di Google, con una cerniera centrale che collega due metà sottili del dispositivo. Previsti anche una doppia fotocamera posteriore e il ritorno del Touch ID, che affiancherebbe il Face ID per offrire un sistema di sblocco più flessibile.

Le difficoltà legate alla piega del display, ancora troppo visibile rispetto agli standard Apple, avrebbero però spinto a posticipare il lancio al 2027, rallentando di fatto l’intero percorso.

Il modello del ventennale e il futuro “Flip”

Il modello del ventennale dovrebbe riprendere l’eredità di iPhone X, eliminando del tutto le cornici e introducendo un design davvero “tutto schermo”. Quanto all’iPhone Flip, previsto per il 2028, le informazioni restano limitate: l’obiettivo sarebbe offrire un dispositivo più modaiolo e distintivo, capace di attrarre una nuova fascia di pubblico senza tradire l’identità Apple.