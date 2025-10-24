Google Messaggi: Material 3 Expressive cambia il menù account

La metamorfosi grafica delle app Google continua e tocca ora due strumenti chiave del mondo Android. Stiamo parlando di Google Messaggi e Google Contatti. Con l’introduzione del nuovo stile Material 3 Expressive, l’interfaccia delle applicazioni diventa più moderna, coerente e funzionale. Offrendo così un’esperienza di uso più armonica su tutti i dispositivi. Google Messaggi completa in modo la transizione, mentre anche Google Contatti riceve un ritocco che anticipa degli ulteriori aggiornamenti. Il cambiamento più evidente riguarda la gestione dell’account, che ora è completamente ridisegnata.

Fino a poco tempo fa, toccare l’icona dell’account in alto a destra apriva un semplice menù a comparsa. Con l’aggiornamento, invece, si apre una pagina intera che mostra in evidenza un avatar, delle informazioni sull’account e le opzioni per passare da un profilo all’altro. Subito sotto sono presenti le voci più utilizzate, come profilo, messaggi archiviati o spam. E poi la funzione per contrassegnare tutti i messaggi come letti. Un secondo blocco raccoglie le impostazioni, la gestione dei dati e le opzioni di supporto. L’interfaccia risulta ordinata, intuitiva e perfettamente integrata con le nuove linee guida di design di Google.

Anche Contatti si rinnova, ma Telefono resta indietro su Material 3 Expressive

Google Contatti segue a ruota, pur con delle modifiche meno sostanziali. Anche qui il selettore dell’account adotta il nuovo formato Material 3 Expressive, offrendo una schermata più pulita e uniforme. Dopo l’account switcher, l’utente trova opzioni come l’ultima sincronizzazione effettuata, le impostazioni dell’app e il consueto accesso alla guida. Tuttavia, non tutte le app di sistema sono state aggiornate. Google Telefono, ad esempio, non ha ancora ricevuto il nuovo selettore dell’account. L’aggiornamento dovrebbe comunque arrivare nei prossimi mesi. Estendendo così lo stile grafico anche alle ultime app mancanti, come Play Store e alcune applicazioni esclusive dei Google Pixel.

L’aggiornamento è già disponibile per molti utenti sia nella versione stabile che in quella beta di Google Messaggi e Google Contatti. Che sono scaricabili direttamente dal Play Store.