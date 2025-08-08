Google AI Pro ancora incluso sui Pixel 10?

L’attenzione del settore tecnologico è puntata sull’imminente arrivo della serie Google Pixel 10. Mancano poche settimane al debutto ufficiale e, come spesso accade in tale fase, indizi e fughe di notizie cominciano a disegnare il quadro di ciò che l’azienda ha in serbo per il suo prossimo smartphone di punta. Una delle ultime indiscrezioni arriva direttamente dal codice dell’app Google, in una sua recente versione. Qui, tra le stringhe, è stato individuato un riferimento inequivocabile: l’acquisto di un Pixel 10 potrebbe essere accompagnato da un periodo di accesso gratuito al servizio Google AI Pro.

Google AI Pro incluso per i nuovi Pixel 10? Ecco i dettagli

All’interno della release 16.30.59 dell’app, infatti, è stata scovata una lista di dispositivi destinati a ricevere offerte speciali legate alla piattaforma di intelligenza artificiale. L’idea sembra quella di usare la spinta di nuovi lanci hardware per promuovere il pacchetto premium di AI, integrandolo fin da subito nell’esperienza d’uso. Al momento, non è ancora arrivata una conferma ufficiale sulla durata del periodo promozionale. Ma i segnali fanno pensare ad una strategia che ricalchi quella dello scorso anno.

Dietro tale scelta c’è una logica ben precisa. Rendere disponibile senza costi iniziali il pacchetto AI Pro significa fornire subito agli utenti gli strumenti più avanzati. Nel dettaglio, si parla di algoritmi di miglioramento fotografico, assistenti vocali evoluti, funzioni predittive per la produttività e l’organizzazione del dispositivo. È un modo per far percepire, già nei primi giorni di utilizzo, la differenza tra uno smartphone Pixel e qualsiasi altro dispositivo Android.

Al momento, non ci sono ulteriori informazioni. Il quadro definitivo, con tempistiche, prezzi e conferme ufficiali, sarà chiarito soltanto all’evento di presentazione. Lì, insieme al design e alle specifiche tecniche, Google mostrerà come l’intelligenza artificiale non sarà solo una caratteristica tra le tante, ma il vero motore dell’esperienza Pixel 10. Non resta dunque che attendere e scoprire le novità che attendono il nuovo lancio.