Wikipedia: nuova crisi per l’arrivo dell’AI

Nel mondo digitale in continua trasformazione, Wikipedia rappresenta un osservatorio privilegiato per comprendere come l’evoluzione tecnologica stia ridefinendo l’accesso alla conoscenza. La piattaforma collaborativa sta, infatti, registrando un calo nel traffico proveniente da utenti reali. Un fenomeno che riflette mutamenti più ampi nel modo in cui le persone cercano e consumano contenuti online. Secondo dati della Wikimedia Foundation, il numero di visite “umane” è diminuito dell’8% nell’ultimo anno. Una variazione che a prima vista potrebbe sembrare marginale ma che, in realtà, segnala una trasformazione strutturale. La riduzione è emersa in modo evidente dopo una revisione nei sistemi di rilevamento dei bot, che ha portato a correggere conteggi precedentemente alterati da attività automatizzate.

Wikipedia: ecco cosa cambia con l’intelligenza artificiale

I motori di ricerca potenziati dall’AI oggi forniscono risposte dirette senza rimandare alle fonti originarie. Strumenti come la funzione AI Overview di Google sintetizzano le informazioni e riducono il numero di clic verso i siti esterni. Tra cui Wikipedia stessa. Tale meccanismo, apparentemente efficiente per l’utente, solleva interrogativi sul riconoscimento delle fonti e sulla visibilità dei produttori di contenuti. Gli editori internazionali hanno espresso preoccupazioni crescenti, denunciando un impatto economico tangibile sulle entrate pubblicitarie e sull’autonomia dei media digitali.

Allo stesso tempo, cambia anche il comportamento del pubblico. Le nuove generazioni prediligono piattaforme come TikTok, YouTube e Instagram per informarsi. Spostando la centralità dell’esperienza informativa verso formati visivi e brevi. Il gesto di “cercare” non coincide più con la lettura approfondita di testi, ma con la fruizione rapida di contenuti sintetici.

Considerando tali sfide, la Wikimedia Foundation sta lavorando per rendere più trasparente l’attribuzione delle fonti e per attrarre nuovi pubblici. L’obiettivo è riaffermare il valore della partecipazione e del contributo umano che rendono l’enciclopedia libera una risorsa unica. Riconoscere la provenienza delle informazioni non è solo una questione di correttezza, ma un gesto di responsabilità.