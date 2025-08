Google Keep

L’app di Google Keep ha iniziato a ricevere una nuova interfaccia grafica ispirata al linguaggio Material 3 Expressive, già adottato da numerose applicazioni dell’ecosistema Android. Il cambiamento è parte di un’ampia operazione di restyling visivo che coinvolge molte app Google, e si concretizza in modifiche puntuali sia nella schermata principale che all’interno delle note.

Interfaccia aggiornata per una maggiore coerenza grafica

La schermata principale di Google Keep mostra ora un campo di ricerca più ampio, che inizialmente ospita il logo dell’app e poi si trasforma nel classico “Cerca note”. A cambiare è anche la posizione di alcuni elementi: l’icona del menu e quella del profilo non sono più incluse all’interno della barra di ricerca, ma appaiono ora all’esterno, a lato. La novità rende la grafica più ordinata e in linea con gli standard visivi imposti da Material 3.

Il menu FAB (Floating Action Button), rappresentato dal tasto “+” in basso a destra, è stato rivisto con una disposizione leggermente diversa delle voci disponibili. Le opzioni per creare note audio, disegni o immagini mostrano ora prima l’icona e poi il relativo testo. Si tratta di una variazione apparentemente minore, ma coerente con le nuove linee guida di design che puntano su una comunicazione più visiva e immediata.

Aprendo una singola nota, si notano ulteriori modifiche al layout. I pulsanti del menu superiore sono ora racchiusi all’interno di un riquadro, mentre quelli nella riga inferiore – tra cui l’icona per aggiungere elementi, la tavolozza per i colori, i controlli di formattazione e il menu con i tre puntini – sono diventati circolari. Questi dettagli seguono lo stile arrotondato e minimale che caratterizza Material 3 Expressive, migliorando la leggibilità senza alterare le funzionalità principali.

Un altro cambiamento riguarda le informazioni sulla data e ora di modifica di ciascuna nota. Questi dettagli non sono più visibili in fondo alla schermata, ma si possono recuperare premendo sull’icona con i tre puntini del menu, nella parte superiore della nota. L’opzione è ora inserita insieme a funzioni come Elimina, Copia e Invia, mantenendo pulita la visualizzazione principale.

La nuova versione dell’app è identificata dal numero 5.25.282.00.90 e viene distribuita tramite un aggiornamento lato server. Questo significa che non tutti gli utenti Android hanno ricevuto subito le modifiche, che potrebbero impiegare alcuni giorni o settimane prima di arrivare su tutti i dispositivi. Il rollout graduale è una pratica comune da parte di Google per testare stabilità e compatibilità della nuova interfaccia.