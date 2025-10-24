HUAWEI nova Flip S è il pieghevole economico che punta a conquistare il grande pubblico

HUAWEI ha presentato ufficialmente il nuovo nova Flip S. Uno smartphone pieghevole a conchiglia che punta a rendere accessibile questa categoria di dispositivi al grande pubblico. Il device arriva come erede diretto del modello lanciato nell’agosto 2024. Mantenendone quasi invariato il design ma abbassando drasticamente il prezzo. Fino a renderlo uno dei pieghevoli più economici in circolazione. La strategia del brand è chiara. Democratizzare la tecnologia pieghevole partendo dal mercato interno. La Cina.

Pieghevole sì, ma senza rinunce: specifiche tecniche e prezzo convincente del HUAWEI nova Flip S

Il nuovo nova Flip S conserva lo stesso display OLED esterno da 2,14 pollici. Che è utile per visualizzare notifiche e accedere rapidamente alle app. Affiancato da un ampio pannello interno LTPO OLED da 6,94 pollici con risoluzione FHD+. E refresh rate dinamico fino a 120 Hz. Sul fronte delle fotocamere troviamo una selfie cam da 32 MP all’interno. E poi una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP. Ed infine ultra-grandangolare da 8 MP. Il tutto è spinto da un chip HiSilicon Kirin non specificato. Probabilmente il nuovo Kirin 8030. Il comparto hardware è completato da 12 GB di RAM. E tagli di memoria da 256 o 512 GB. Mentre scompare la versione da 1 TB.

A bordo troviamo HarmonyOS 5.1. Una batteria da 4.400 mAh con ricarica rapida a 66 W e un comparto connettività all’avanguardia. Che comprende 5G, Wi-Fi 7, NFC e Bluetooth 5.2. Il sensore di impronte è integrato nel tasto laterale. E il sistema di cerniere è certificato per 1,2 milioni di piegature, a garanzia di lunga durata. Il peso varia leggermente in base ai materiali scelti (195 grammi in pelle, 199 in vetro). Ma in entrambi i casi il dispositivo mantiene uno spessore contenuto.

Il prezzo è l’elemento chiave. HUAWEI propone il nova Flip S in Cina a 3.488 yuan (circa 419 euro) per la versione da 256 GB e a 3.788 yuan (circa 455 euro) per quella da 512 GB. Una netta riduzione rispetto al modello precedente. Venduto a partire da 5.288 yuan (circa 635 euro). Attualmente non è prevista una commercializzazione internazionale. Ma questo lancio potrebbe segnare un cambio di passo importante nel settore dei pieghevoli.