Su Google Contatti arriva il design Material 3 Expressive

Google continua a trasformare l’esperienza d’uso delle sue app Android, allineandole al nuovo linguaggio visivo Material 3 Expressive. Dopo Messaggi e Telefono, è il turno di Google Contatti, che si presenta con un’interfaccia rinnovata, più dinamica e pulita. L’aggiornamento è incluso nella versione 4.6.1.x ed è già in fase di rilascio tramite il Play Store. Il design aggiornato punta a migliorare non solo l’estetica ma anche l’usabilità, introducendo elementi visivi più coerenti e funzionali con l’ecosistema Android moderno.

Molto più intuitiva e coerente: l’app Contatti si adatta al nuovo corso di Android

La novità più evidente riguarda la schermata principale, dove i contatti sono ora racchiusi in schede dai bordi arrotondati. Questo approccio rende l’interfaccia meno rigida e più chiara alla vista. Le stesse linee guida sono state applicate anche ai risultati di ricerca e alla sezione “Organizza”, che adotta ora una visualizzazione a contenitori, utile a distinguere le voci con maggiore immediatezza. Il tutto si traduce in un ambiente grafico ordinato, in linea con l’identità visiva più “espressiva” che Google sta adottando in tutte le sue app principali.

Oltre alla schermata iniziale, cambiano anche i dettagli delle singole schede contatto. Le azioni rapide come chiamate, messaggi, videochiamate o condivisione della posizione, in precedenza rappresentate da icone circolari, sono ora pulsanti allungati a forma di pillola. Questa modifica migliora la leggibilità e la selezione, rendendo ogni comando più visibile e accessibile, anche a colpo d’occhio.

Un’altra variazione riguarda la barra di navigazione inferiore, che ad ora appare più compatta. Questo elemento si discosta dalle versioni precedenti, dove le barre tendevano ad avere un’altezza maggiore. L’obiettivo di Google è offrire una navigazione più fluida, riducendo l’ingombro visivo e valorizzando il contenuto. In parallelo, anche l’app Contatti per Wear OS verrà aggiornata. Sono in arrivo nuovi Tile dallo stile coerente, sempre ispirati al Material 3 Expressive.