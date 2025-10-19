Very Mobile, scopri le promozioni telefoniche con 5G Full Speed incluso

Very Mobile è annoverabile tra gli operatori telefonici virtuali più vantaggiosi presenti sul mercato. I piani tariffari del gestore sono numerosi, e pensati per esigenze diverse e per clienti provenienti da operatori differenti. Ciò però che accomuna tutte le offerte è la qualità dei servizi forniti.

Inoltre, Very Mobile ha deciso di introdurre su alcune delle proprie tariffe, la tecnologia 5G full Speed inclusa. Ciò porta a una velocità di navigazione molto elevata, una capacità maggiore di gestire più dispositivi, e anche una bassa latenza. In sostanza, in queste tariffe, la connessione è del tutto ottimizzata.

Very Mobile: quali sono le tariffe con la tecnologia 5G full Speed?

Come detto in precedenza, alcune delle tariffe telefoniche mobili di Very Mobile presentano anche la tecnologia 5G full Speed.

La prima promozione di questo tipo è disponibile soltanto per tutti i clienti provenienti da Iliad, CoopVoce, Fastweb, poste mobile, Tiscali, e altri operatori telefonici virtuali. Si tratta di un’offerta con 440 giga di Internet con tecnologia 5G full Speed, insieme a minuti e SMS illimitati e all’attivazione e alla spedizione della Sim gratis. Il prezzo è di soli 9,99 euro al mese bloccato per sempre.

Per quanto riguarda invece i clienti che vogliano attivare un nuovo numero, le promozioni sono diverse. Una di esse propone sempre 440 giga di Internet con tecnologia 5G full Speed, minuti illimitati, 200 SMS e attivazione spedizione della Sim gratis. Il costo in questo caso è di 9,99 euro al mese per sempre. Poi l’operatore ne offre anche un’altra con 1000 giga di Internet con tecnologia 5G full Speed e attivazione spedizione della Sim gratis, al costo di 12,99 euro al mese per sempre. L’ultima di questa categoria mette a disposizione giga illimitati di Internet con tecnologia 5G full Speed, attivazione e spedizione della Sim gratis, al costo di soli 14,99 euro al mese bloccato per sempre.