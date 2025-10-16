Very Mobile, offerta low cost per gli ex clienti con tanti giga in 5G

Very Mobile ci riprova. In questi ultimi giorni, infatti, il noto operatore telefonico virtuale sta proponendo ad alcuni suoi fortunati ex clienti di tornare attivando un’offerta davvero eccezionale. Ci stiamo riferendo all’offerta mobile nota con il nome di Very 4,99 200 Giga. Come suggerisce anche il nome, l’offerta include una enorme quantità di giga per navigare ma non solo. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Torna in Very Mobile, anche ad ottobre super offerta low cost con 200 GB di traffico dati

Anche per il mese di ottobre 2025, alcuni fortunati ex clienti dell’operatore telefonico virtuale Very Mobile potranno tornare attivando un’offerta eccezionale. Come già accennato in apertura, l’offerta in questione è quella denominata Very 4,99 200 Giga. Quest’ultima ha un costo per il rinnovo estremamente basso pari ad appena 4,99 euro al mese. Nonostante questo, gli utenti avranno a disposizione ogni mese un super bundle.

Nello specifico, con questa offerta gli ex clienti potranno utilizzare ogni mese fino a ben 200 GB di traffico dati. Questi saranno inoltre validi per navigare anche con connettività 5G, in alcuni casi anche alla massima velocità disponibile con il 5G Full Speed dell’operatore virtuale. Oltre a questo, gli utenti hanno poi a disposizione anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms illimitati da inviare verso tutti i numeri.

Come già detto, il costo per il rinnovo è pari a soli 4,99 euro al mese. L’operatore virtuale ha però pensato bene di proporre gratuitamente anche i primi due mesi di rinnovo dell’offerta. Come succede molto spesso , anche L’operatore telefonico virtuale Very Mobile ha deciso di avviare una campagna sms apposita per avvisare i suoi fortunati ex clienti di questa opportunità. Come riportato dai colleghi di Mondomobileweb.it, ecco uno dei messaggi inviati dall’operatore:

“Che ne dici di 200 Giga in 5G full speed, minuti e SMS illimitati a 4,99 euro al mese PER SEMPRE con 2 mesi omaggio? Se torni in Very entro il 26/10 puoi avere tutto questo! Attivazione e SIM sono Gratis. Per info e condizioni e per approfittarne utilizza il codice coupon […] su verymobile.it/promo-499d o nei negozi Very”.