Kena Mobile, scopri tutte le tariffe telefoniche con tecnologia 5G

Kena Mobile è uno degli operatori telefonici virtuali presenti sul mercato delle telecomunicazioni.

Il gestore utilizza la rete di team per offrire tutti i suoi incredibili servizi e la propria clientela.

Recentemente Kena Mobile ha anche attivato la tecnologia 5G, migliorando e velocizzando così la propria connessione.

Kena Mobile: ecco le nuove offerte con la tecnologia 5G

La tecnologia 5G ha sicuramente migliorato la qualità dei servizi offerti da Kena Mobile.

Le offerte telefoniche provenienti da Kena Mobile è che presentano la tecnologia 5G sono le seguenti.

Per tutti i clienti provenienti da Iliad, CoopVoce e Digi mobile, Kena offre 200 giga con ricarica automatica, minuti illimitati e 200 SMS a soli 5,99 € al mese, con i primi due mesi gratis

Per i clienti provenienti da Iliad, CoopVoce, poste mobile, Fastweb e altri operatori, e per i nuovi numeri, che presenta le seguenti tariffe:

200 giga con ricarica automatica, minuti illimitati e 200 SMS a 5,99 € al mese

350 giga con ricarica automatica, minuti illimitati e 200 SMS a 7,99 € al mese

450 giga con ricarica automatica, minuti illimitati e 200 SMS a 9,99 € al mese

Invece per tutti i clienti provenienti da Vodafone, WindTre, Very Mobile e TIM l’offerta prevede 300 giga con ricarica automatica, minuti illimitati e 200 SMS a soli 11,99 € al mese

Le tariffe telefoniche disponibili per i nuovi numeri, sono invece:

Connetti i tuoi dispositivi smart di casa, un giga e 20 SMS a 2,99 € al mese

600 giga corica auto automatica, minuti illimitati e 200 SMS a soli 11,99 € al mese

Una tariffa estremamente vantaggiosa, nota con il nome Pack sei mesi, è disponibile per i clienti provenienti da Iliad, CoopVoce, poste mobile, Fastweb, altri operatori telefonici virtuali e i nuovi numeri, presenta 200 giga con ricarica automatica, minuti illimitati e 200 SMS a soli 29,99 € ogni sei mesi.

Ma l’operatore offre anche Kena Voce, tariffa con minuti illimitati, 200 SMS e 10 giga a soli 4,99 € al mese, disponibili per i clienti provenienti da Iliad, Fastweb altri operatori telefonici e i nuovi numeri.