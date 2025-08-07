CoopVoce EVO 200: 200 giga e minuti illimitati sotto gli 8€ mensili

Con EVO 200, CoopVoce punta in alto e lancia una nuova sfida nel panorama della telefonia mobile italiana. L’offerta propone minuti illimitati verso tutti, 1000 SMS e 200 giga in 4G ogni mese al prezzo di 7,90€ al mese per sempre, senza vincoli e senza rimodulazioni future. Un pacchetto completo che si posiziona tra le soluzioni più aggressive della fascia alta, con un occhio di riguardo alla trasparenza e alla stabilità.

L’attivazione è totalmente gratuita fino al 18 agosto 2025, una finestra promozionale limitata che rende ancora più vantaggiosa la sottoscrizione. Nessun costo iniziale, nessuna spesa extra: il prezzo indicato è quello reale, da pagare ogni mese senza sorprese.

Rinnovo Facile: 20 euro di bonus per chi sceglie la ricarica automatica

Tra le novità collegate all’offerta c’è anche l’opzione Rinnovo Facile, il sistema di ricarica automatica proposto da CoopVoce. Chi decide di attivarla riceve un bonus di 20€ da utilizzare liberamente, anche come credito residuo. Un incentivo concreto che aggiunge ulteriore valore a una promo già molto solida.

EVO 200 si rivolge a chi cerca tanti dati, una rete stabile e un canone fisso, senza la complessità tipica di altre offerte simili. CoopVoce si affida alla rete mobile di TIM, garantendo così una copertura capillare e prestazioni affidabili in tutta Italia.

Un’offerta pensata per chi vuole il massimo a un prezzo corretto

Con 200 giga al mese, EVO 200 soddisfa anche chi utilizza lo smartphone per lavorare, guardare contenuti in streaming o restare connesso sui social. I minuti senza limiti e i 1000 SMS mensili completano un profilo tariffario adatto a ogni tipo di esigenza, senza compromessi.

Una proposta trasparente, solida e pensata per durare: CoopVoce EVO 200 segna un passo deciso nel settore delle offerte mobili più competitive. Come al solito sarà questo il gestore virtuale (e non solo) da battere in territorio italiano sul piano mobile. C’è il sito ufficiale per tutte le altre informazioni.