Tim: se cerchi giga illimitati in 5G questo offerta è quello che ti serve

Un elemento senza alcun dubbio imprescindibile nella routine giornaliera di meno di noi e l’utilizzo della promozione attiva sul nostro numero di cellulare, quest’ultima infatti deve garantire all’utente che la utilizza tutto il necessario per un’esperienza d’uso completa e soprattutto appagante, non devono infatti mancare minuti, SMS soprattutto tanti tantissimi giga di traffico dati per poter navigare senza preoccupazioni e dunque che ogni utente deve scegliere l’offerta più adatta alle sue esigenze.

Di conseguenza la scelta dell’offerta da attivare sul numero di cellulare e tanto importante quanto l’offerta stessa, bisogna leggere bene i cataloghi di offerte e optare per la promozione più giusta secondo i nostri bisogni, fortunatamente qui in Italia i cataloghi di offerta non mancano dal momento che tutti i provider telefonici garantiscono cataloghi ampi e ricchi di opzioni, tra questi un nome sicuramente importante e quello di Tim, l’operatore vestito di blu infatti vanta un catalogo davvero ricco e in grado di soddisfare chiunque, recentemente ha lanciato una nuova offerta che potrebbe risultare interessante ad alcuni di voi.

Meno di trent’anni

L’offerta in questione è dedicata a coloro che hanno meno di trent’anni e permette di accedere a 200 GB di traffico dati connettività 5G con minuti illimitati e 200 SMS verso tutti, il costo sarà di 9,99 € al mese con un costo di attivazione di 10 € che include la Sim fisica e la spedizione insieme a un credito telefonico di cinque euro, arriviamo ora però alla vera e propria chicca, l’offerta può essere infatti evoluta da coloro che hanno anche una promozione di rete fissa arrivando ad ottenere i giga completamente illimitati in navigazione 5G al medesimo prezzo mensile descritto sopra, un dettaglio sicuramente da non trascurare che può rappresentare un’ottima caratteristica.

Se siete interessati tutto ciò che dovete fare e recarvi sul sito ufficiale di TIM per effettuare l’attivazione online, come se non bastasse l’offerta supporta anche la portabilità ad altro operatore per mantenere il vostro numero.