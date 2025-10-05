Xiaomi conferma i suoi piani per i chip proprietari: XRing 02 arriverà, ma senza fretta

Xiaomi XRing 02

Xiaomi non ha intenzione di abbandonare il settore dei semiconduttori. In una recente intervista concessa a CNBC, Xu Fei – Vice Presidente del colosso cinese – ha ribadito che l’azienda è già al lavoro sul successore dell’attuale XRing 01, il primo chip proprietario per smartphone top di gamma, e che il nuovo SoC dovrebbe arrivare con il nome di XRing 02. Allo stesso tempo, Xiaomi ha chiarito che non adotterà un ritmo serrato come quello dei principali rivali e che la priorità, almeno per ora, rimane l’apprendimento e la pianificazione a lungo termine.

La strategia di Xiaomi nel settore dei chip

Xu Fei ha sottolineato che Xiaomi ha progetti ambiziosi, ma anche la consapevolezza di non avere ancora la stessa esperienza accumulata da aziende come Apple, Google o Samsung, che ormai rilasciano regolarmente nuove generazioni di chip anno dopo anno.

Per questo motivo, Xiaomi non intende promettere un ciclo annuale di aggiornamento per i suoi processori: la strategia è quella di muoversi con cautela, evitando accelerazioni che potrebbero compromettere la qualità e l’affidabilità del prodotto. L’obiettivo di medio periodo è quello di migliorare progressivamente l’integrazione tra hardware e software, facendo tesoro delle lezioni imparate con il primo XRing.

Da XRing 01 a XRing 02: cosa aspettarsi

Il debutto dello XRing 01 lo scorso maggio è stato un passo importante: realizzato con processo produttivo a 3 nm, ha permesso a Xiaomi di posizionarsi tra i pochi brand capaci di proporre un SoC proprietario.

Per quanto riguarda lo XRing 02, al momento non sono trapelate specifiche tecniche dettagliate. Tuttavia, è ragionevole attendersi miglioramenti in termini di efficienza energetica, prestazioni AI on-device e ottimizzazione per HyperOS, il sistema operativo che rappresenta il cuore dell’ecosistema Xiaomi.

Xu Fei ha però chiarito che non bisogna aspettarsi una roadmap serrata: il nuovo chip arriverà quando sarà davvero pronto per competere.

Una scelta che segue la filosofia dei big

La decisione di sviluppare processori in casa nasce dalle stesse motivazioni che hanno spinto i competitor a farlo:

Maggiore ottimizzazione hardware-software, con prestazioni calibrate sui dispositivi di punta.

Riduzione della dipendenza da terze parti, soprattutto in un periodo di forte instabilità nel mercato dei semiconduttori.

Differenziazione competitiva, creando feature esclusive basate sul chip proprietario.

Allo stesso tempo, Xiaomi non ha alcuna intenzione di abbandonare i partner storici: Qualcomm e MediaTek resteranno al centro delle forniture per la maggior parte dei dispositivi, inclusi quelli di fascia media e entry-level.