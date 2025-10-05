Samsung rivaluta la strategia: Galaxy S26+ pronto al ritorno

Samsung sembra intenzionata a fare marcia indietro rispetto ad alcune sue recenti scelte. Dopo aver presentato il Galaxy S25 Edge come sostituto del modello Plus, l’azienda infatti starebbe lavorando a un inatteso ritorno. Si tratta del GalaxyS26+. Le indiscrezioni arrivano dal portale The Elec, secondo cui lo sviluppo sarebbe già iniziato sotto il nome in codice “M Plus”.

In origine Samsung aveva pianificato una gamma composta soltanto da tre dispositivi. Nello specifico da il Galaxy S26 Pro, l’ S26Edge e l’ S26Ultra. Una linea che riprendeva la decisione di Apple di eliminare la variante Plus dai propri iPhone. Però, le vendite giudicate poco soddisfacenti del Galaxy S25 Edge avrebbero spinto la società a rivedere i propri piani. Tra settembre e dicembre 2025 erano state previste circa 300.000 unità del modello Edge, un numero molto più basso alle 500.000 unità prodotte nello stesso periodo per l’ S25 Plus, nonostante quest’ultimo avesse registrato vendite inferiori rispetto al modello base e all’Ultra.

Galaxy S26+ per ampliare la scelta e ridurre i compromessi

L’eventuale ritorno del Galaxy S26+ riporterebbe la serie a quattro modelli, ampliando l’offerta e rispondendo a un’esigenza dei consumatori. L’ S25Edge aveva puntato tutto su un design sottilissimo, ma le sue caratteristiche tecniche avevano evidenziato compromessi difficili da accettare. Mancava infatti un equilibrio tra estetica e funzionalità, con limitazioni che hanno inciso sulla percezione del dispositivo.

Il Galaxy S26 Plus, invece, potrebbe rappresentare la soluzione ideale per chi cerca un ampio display e un teleobiettivo senza dover passare all’Ultra. Una scelta che ridarebbe al pubblico un’alternativa familiare, riducendo il rischio di scontentare chi non si è trovato a proprio agio con il formato Edge. Samsung, di fatto, non solo offrirebbe maggiore varietà, ma potrebbe anche migliorare le proprie vendite nella fascia premium.

Se confermata, questa decisione segnerebbe un importante ripensamento strategico per Samsung. La compagnia, pur cercando di innovare con formati diversi, dimostra di ascoltare il mercato e i feedback degli utenti. L’eventuale ritorno del Galaxy S26+ sarebbe una mossa mirata a trovare un equilibrio tra design, prestazioni e competitività.