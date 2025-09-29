Xiaomi annuncia la roadmap globale di HyperOS 3

Durante l’evento internazionale “Far Closer”, Xiaomi non si è limitata a presentare i nuovi prodotti di punta, come gli attesi Xiaomi15T e 15T Pro, la REDMI Pad 2 Pro, la serie di indossabili e i dispositivi smart per la casa. Una parte importante della conferenza è stata infatti dedicata alla presentazione della tabella di marcia di HyperOS 3, la nuova versione del sistema operativo che pian piano arriverà su smartphone, tablet e accessori indossabili dei marchi sopracitati.

Secondo quanto annunciato dall’azienda, la distribuzione interesserà prima di tutto i nuovi flagship appena lanciati, come i modelli della serie 15 e il MIX Flip. Successivamente, l’aggiornamento raggiungerà diversi dispositivi di fascia media e alta, inclusi i REDMI Note più recenti e la gamma POCO F7. Non resteranno esclusi nemmeno i tablet, come Xiaomi Pad 7 e Pad Mini, né gli indossabili, tra cui il nuovo Watch S4 e la Smart Band 10.

Un aggiornamento pensato per tutta la gamma Xiaomi, REDMI e POCO

La tabella di marcia proseguirà nei mesi successivi, coinvolgendo modelli di generazioni precedenti, fino ad arrivare alla famiglia Xiaomi 13 e ai POCO delle serie X e F, senza dimenticare le varianti REDMI destinate a diverse fasce di prezzo. L’intero piano di rilascio proseguirà fino al mese di marzo 2026, completando così il la distribuzione globale.

La scelta di annunciare una roadmap dettagliata anche per il mercato internazionale, dopo quella cinese diffusa nei giorni scorsi, dimostra l’intenzione di Xiaomi di mantenere la massima trasparenza con gli utenti. HyperOS 3 rappresenta una parte fondamentale nella strategia del gruppo. In quanto non solo introduce miglioramenti di sistema e nuove funzionalità, ma punta anche a unificare l’esperienza tra smartphone, tablet e prodotti smart.

L’arrivo di HyperOS 3 è particolarmente atteso perché promette di integrare al meglio funzioni legate all’intelligenza artificiale, nuove soluzioni per la personalizzazione e una maggiore coerenza grafica. Per gli utenti ciò significa poter contare su dispositivi più longevi, capaci di sfruttare meglio l’hardware anche a distanza di anni dal lancio.

Con la nuova tabella di marcia, Xiaomi conferma così di voler garantire aggiornamenti regolari e puntuali a un numero sempre maggiore di modelli, riducendo le differenze tra top di gamma e prodotti di fascia intermedia. Per chi possiede uno smartphone, un tablet o un indossabile dei brand coinvolti, la distribuzione di HyperOS 3 rappresenta un importante passo avanti nell’evoluzione del mondo Xiaomi.