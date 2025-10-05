HyperOS 3: la Hyper Island di Xiaomi potrebbe restare esclusiva dei modelli premium

Xiaomi HyperOS 3

La presentazione di HyperOS 3, la nuova versione dell’interfaccia di Xiaomi basata su Android 16, ha generato grande entusiasmo, soprattutto grazie all’introduzione di Hyper Island, la funzione che richiama da vicino la Dynamic Island di Apple e promette di cambiare il modo in cui gli utenti interagiscono con notifiche e multitasking. Tuttavia, non tutti i dispositivi aggiornati potranno sfruttarla: secondo indiscrezioni affidabili, Xiaomi potrebbe riservare questa novità solo ai modelli top di gamma, lasciando a mani vuote i device più economici, compresi alcuni appartenenti alla linea REDMI Note.

Aggiornamenti sì, ma con limitazioni

La roadmap ufficiale di Xiaomi per HyperOS 3 è chiara: decine di dispositivi, tra smartphone Xiaomi, POCO e REDMI, riceveranno il major update tra fine 2025 e inizio 2026. I programmi beta, già attivi anche in Europa, permettono agli utenti di testare in anticipo le nuove funzioni, mentre la versione stabile arriverà progressivamente nei prossimi mesi.

Ma, come spesso accade, non tutti i modelli riceveranno lo stesso pacchetto completo di funzionalità. Hyper Island, ad esempio, sembra destinata a restare esclusiva dei flagship e dei modelli premium. Una scelta che potrebbe lasciare delusi i tanti utenti REDMI Note, nonostante questi smartphone rappresentino una delle gamme più popolari e vendute a livello globale.

Cos’è Hyper Island e perché conta

Hyper Island è stata una delle feature più chiacchierate di HyperOS 3. Si tratta di un sistema di notifiche dinamiche e interattive, integrato nell’area attorno al foro della fotocamera frontale, che permette di gestire attività in tempo reale senza dover aprire l’app dedicata.

Esempi pratici? Monitorare una consegna, controllare la durata di una chiamata, gestire la musica in riproduzione o ricevere avvisi sullo stato della batteria: tutto in un piccolo riquadro animato che rende l’esperienza più fluida e meno dispersiva.

Limitare questa funzione ai modelli top di gamma significherebbe trasformarla in un elemento di distinzione premium, con l’obiettivo di spingere più utenti a scegliere smartphone più costosi.

Quali modelli resteranno esclusi

Secondo i leak pubblicati dall’insider PaperKing13 su X, persino modelli come REDMI Note 14 Pro+ 5G non sarebbero compatibili con Hyper Island, nonostante appartengano alla fascia medio-alta. Questo lascia intendere che la funzione potrebbe essere riservata solo ai dispositivi di punta come Xiaomi 15 Pro, 15 Ultra e successivi, oltre che ai futuri flagship delle linee POCO e MIX.

I REDMI Note 14 dovrebbero comunque ricevere HyperOS 3 entro novembre, mentre i REDMI Note 13 verranno aggiornati nei primi mesi del 2026. In entrambi i casi, tuttavia, senza Hyper Island e con un pacchetto di novità ridotto rispetto ai fratelli maggiori.