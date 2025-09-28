Oura Health raggiunge un valore di 11 miliardi

Il mercato dei dispositivi wearable si trova in una fase di trasformazione. Tra le soluzioni emergenti gli anelli intelligenti stanno guadagnando una visibilità crescente. Un settore ancora di nicchia, ma che attira l’interesse di grandi player e startup. In tale scenario, l’azienda finlandese Oura Health Oy è diventata un punto di riferimento. Ciò grazie al successo del suo Oura Ring, capace di combinare design e funzionalità avanzate di monitoraggio. Il percorso di crescita della società ha conosciuto una brusca accelerazione: con 5,5 milioni di anelli venduti complessivamente. Di cui tre milioni solo nell’ultimo anno, Oura si prepara a superare nel 2025 il traguardo di un miliardo di dollari di fatturato, il doppio rispetto allo scorso anno. L’obiettivo per il 2026 è spingersi oltre quota 1,5 miliardi.

Oura Helth: ecco i dettagli dell’evoluzione dell’azienda

A trainare tale espansione non è soltanto l’interesse tradizionale per il fitness, ma anche l’ingresso di nuovi segmenti di pubblico. Insieme ad un forte incremento della distribuzione al dettaglio e all’apertura di mercati come Giappone e Germania, dove i prodotti sono già presenti in circa 4.000 negozi. Riguardo il comparto finanziario, la società ha appena avviato una Serie E da 875 milioni di dollari, che potrebbe superare i 900 milioni. Portando così la valutazione a 10,9 miliardi di dollari. A tal proposito, l’amministratore delegato Tom Hale ha dichiarato che l’azienda sta crescendo velocemente. Inoltre, ha aggiunto che ha concluso il trimestre “più forte” della sua storia.

Allo stesso tempo, è stata siglata una linea di credito revolving da 250 milioni di dollari. Supportata da un consorzio che include banche come Bank of America, Wells Fargo, JPMorgan Chase. Goldman Sachs, Citigroup e Barclays. Tali risorse saranno destinate ad aumentare la capacità produttiva dell’azienda. Inoltre, verranno usate per sostenere il suo sviluppo tecnologico. Il tutto con un’attenzione particolare all’espansione internazionale. L’ascesa di Oura dimostra come un prodotto capace di coniugare estetica e tecnologia possa ridefinire le prospettive di un’intera azienda. Oltre che dello stesso settore dei dispositivi indossabili.