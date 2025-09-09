Nilox presenta nuovi dispositivi indossabili all’IFA 2025

Nilox ha scelto l’evento IFA come palcoscenico per raccontare una nuova fase della sua identità. Lo stand ideato per l’edizione 2025 non è soltanto un’esposizione di prodotti, ma una dichiarazione di intenti: funzionalità, accessibilità e ispirazione al movimento all’aria aperta convergono in un racconto coerente con il DNA del brand. Nilox presenta un ecosistema tecnologico capace di accompagnare chiunque in un percorso dinamico. Le novità annunciate comprendono le cuffie wireless Saturno. Dispositivi progettati per gli amanti dello sport e del training urbano. Il design open-ear assicura comfort e sicurezza, permettendo di rimanere connessi con l’ambiente mentre si ascolta musica o podcast. La leggerezza della struttura riduce la sensazione di affaticamento anche dopo ore di utilizzo. Mentre i materiali traspiranti evitano l’accumulo di calore. L’archetto flessibile garantisce stabilità durante i movimenti più bruschi. Il prezzo di partenza è di 49,99 euro.

Le novità presentate da Nilox all’IFA 2025

Nilox introduce anche le Movetouch, un modello over-ear che reinventa il concetto di cuffia portando l’interazione a portata di polso. Il piccolo display removibile, applicabile a un cinturino incluso nella confezione, diventa un controller indipendente. Capace di gestire chiamate, brani e volume con un semplice tocco. Una soluzione che libera dalle continue interazioni con lo smartphone e rende più fluida l’esperienza in movimento. Le cuffie uniscono morbidi cuscinetti e archetto regolabile a un design pieghevole. Che ne facilita il trasporto nello zaino o nella borsa. Il prezzo è pari a 59,99 euro.

L’azienda ha pensato anche a strumenti di supporto immediato. Mini AirPump, grande poco più di uno smartphone, è in grado di gonfiare gomme di bici e monopattini in pochi minuti. Ciò grazie ad una potenza calibrata per interventi rapidi e precisi. Il formato tascabile non compromette le prestazioni, e l’autonomia della batteria integrata consente più utilizzi consecutivi senza doverla ricaricare. Il prezzo è pari a 69,99 euro.

Air Pump Outdoor, invece, amplia l’orizzonte del gonfiaggio portatile. Ciò grazie al display digitale e alla possibilità di regolare la pressione, può adattarsi tanto a tavole SUP quanto a materassini da campeggio. Includendo anche la funzione di sgonfiaggio per un trasporto più semplice. Tale dispositivo avrà un costo di 99,99 euro.

A ciò si unisce la rinnovata Aqua Collection. Makai Nui, evoluzione dell’acquascooter Nilox, raggiunge velocità fino a 5,4 km/h con un’autonomia di circa 35 minuti. Permettendo immersioni fino a 30 metri. Il suo design ergonomico lo rende stabile ma maneggevole, adatto sia agli appassionati di snorkeling sia a chi affronta le prime esplorazioni subacquee. La possibilità di montare una action cam offre un valore aggiunto. Il costo è 399,99 euro. Al suo fianco, la tavola Wai propone un approccio giocoso e sicuro al mondo del paddle. I suoi 250 cm garantiscono un buon equilibrio. Mentre la costruzione in PVC Drop Stitch da 15 cm la rende resistente e durevole. Il kit completo di pagaia regolabile, leash e zaino per il trasporto permette di utilizzarla immediatamente, trasformando una gita al mare o al lago in un’esperienza attiva e divertente. Il prezzo è di 199,99 euro.

Nilox conferma il proprio impegno sulla mobilità sostenibile con le e-bike, dalle versioni city alle fat, già introdotte nei mesi precedenti. Si tratta di modelli che uniscono potenza del motore elettrico, autonomia estesa e design distintivo. Pensati per chi vuole spostarsi con agilità, senza rinunciare a comfort e stile.