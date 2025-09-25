Genesis: potenza elettrica adrenalinica che supera i mille cavalli per i nuovi modelli

Durante l’Investor Day del gruppo Hyundai, José Muñoz ha annunciato il futuro di Genesis. Il marchio di lusso sudcoreano ha dichiarato che i prossimi modelli elettrici partiranno da almeno 600 CV. Una base già sorprendente, che suggerisce un salto deciso verso le alte prestazioni. È stato rivelato anche un dettaglio che ha fatto sognare molti: la concreta possibilità di superare la soglia dei 1.000 CV. Un traguardo che fino a poco tempo fa sembrava destinato solo alle hypercar da pista. Il primo passo in questa nuova direzione sarà la GV60 Magma, versione sportiva del SUV elettrico compatto già in vendita. Sarà il debutto ufficiale della nuova divisione Magma, creata per dare un’identità più sportiva al marchio. La base tecnica sarà condivisa con Hyundai Ioniq 5 N e Kia EV6 GT, ma la potenza supererà i 600 CV. Questo modello segnerà solo l’inizio di un percorso che punta a ridefinire le emozioni della guida elettrica.

Visioni che vanno oltre la strada per Genesis

Genesis non si limita a questo, è stato infatti confermato lo sviluppo di nuove piattaforme dedicate a veicoli elettrici, ibridi plug-in e full hybrid. Tra i progetti spicca la GMR-001, una hypercar da endurance destinata alla categoria Le Mans Daytona. Accanto a questa creatura da pista, si parla di un modello stradale oltre i 1.000 CV. Le ipotesi spaziano da una hypercar ispirata alla GMR-001 a una reinterpretazione della X Gran Berlinetta Vision Gran Turismo, senza escludere una berlina o un SUV capaci di sfidare rivali come Porsche Taycan, Macan Electric e la futura Cayenne Electric.

Genesis ha annunciato una nuova generazione di veicoli elettrici capaci di percorrere oltre 1.000 km con una singola carica. Una promessa che cambia le prospettive di viaggio, eliminando l’ansia da autonomia. Accanto a questi modelli Genesis, saranno proposte versioni ibride con oltre 500 CV, pensate per garantire efficienza senza rinunciare alla spinta e alla qualità costruttiva tipica del marchio. È questo il volto di un lusso che sceglie la forza elettrica come nuova firma.