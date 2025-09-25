WhatsApp, finalmente in arrivo la traduzione dei messaggi

WhatsApp sta cercando di arginare qualsiasi barriera e al tempo stesso arricchire la piattaforma con nuove funzioni.

La piattaforma per la messaggistica istantanea di Meta è molto amata dagli utenti. Questo è dovuto probabilmente alle diverse funzioni che ha WhatsApp e che permettono agli utenti di svolgere più azioni.

Recentemente WhatsApp sta sfornando una funzione dietro l’altra, grazie ad aggiornamenti incredibili.

Grazie ad alcune novità come i Promemoria o la funzione riassumi i messaggi, l’applicazione si è davvero arricchita.

Si tratta sempre di funzioni che vanno a semplificare la vita degli utenti, aiutando in questo caso i contatti un po’ smemorati e quelli che non hanno voglia di passare molto tempo a leggere le chat con molti messaggi.

La prossima funzione in arrivo sia su Android che su iOS sarà di questo tipo, ovvero pensata per ottimizzare i tempi.

WhatsApp: addio le barriere linguistiche con la nuova funzione

WhatsApp sta per introdurre una funzione davvero incredibile. Lo scopo della novità è quello di abbattere e dire addio a qualsiasi barriera linguistica.

La lingua è sempre stato un grosso scoglio per chi debba interfacciarsi per lavoro o anche per piacere con contatti stranieri.

Al momento per tradurre un qualsiasi messaggio di testo da un’altra o in un’altra lingua, bisogna chiedere a Metà AI oppure cercare su qualche traduttore, uscendo dunque dall’applicazione.

Con il nuovo aggiornamento invece WhatsApp vuole introdurre la traduzione automatica dei messaggi direttamente sulla piattaforma.

In questo modo, la conversazione verrà resa sicuramente più fluida e gli utenti risparmieranno tempo evitando di uscire da WhatsApp per tradurre i messaggi.

La funzione sarà disponibile sia per gli utenti iOS che per quelli Android, ma con delle differenze sostanziali tra i due.

Dalla parte di iOS c’è il vantaggio di avere anche come lingua l’italiano, mentre Android non presenta ancora questa lingua ma dà la possibilità di tradurre l’intera conversazione.