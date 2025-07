Porsche Cayenne Electric: prestazioni elettriche e innovazione

Porsche ha scelto il prestigioso palcoscenico del Goodwood Festival of Speed per mostrare in anteprima la Cayenne Electric, il suo primo SUV elettrico. Il prototipo, ancora camuffato, ha affrontato la celebre salita inglese rivelando buona parte del suo potenziale. Alla guida, la pilota e collaudatrice Gabriela Jílková, già nota per aver stabilito un nuovo record a Shelsley Walsh.

Porsche Cayenne Black Edition: eleganza sportiva in abito nero

Al centro della presentazione, Porsche pone tre caratteristiche principali della sua Cayenne. Ovvero la garanzia di prestazioni elevate, un comfort avanzato e la versatilità in off-road. Il sistema Porsche Active Ride, una novità tecnica adottata su questa vettura, consente di mantenere la carrozzeria stabile anche nelle condizioni di guida più estreme, migliorando l’esperienza al volante. Il prototipo è capace di coprire i primi 18m in soli 1,94 secondi, dato che sottolinea la prontezza e l’agilità di questa sport utility elettrica. La presentazione ufficiale della Porsche Cayenne Electric è fissata per settembre 2025, durante l’IAA Mobility di Monaco. Proprio qui l’azienda svelerà anche un’ulteriore innovazione tecnica pensata per migliorare ancora di più il comfort nella mobilità elettrica.

Accanto alla versione elettrica, Porsche ha lanciato anche la Cayenne Black Edition, una serie speciale disponibile con tre diverse motorizzazioni. Ossia il V6 turbo 3.0 della versione base, il V6biturbo 2.9 della CayenneS e l’ibrido plug-in E-Hybrid. La Black Edition si distingue per dettagli estetici in nero lucido su paraurti, specchietti e targhette. Anche gli interni sono rifiniti con la stessa eleganza. Troviamo infatti alluminio spazzolato in nero, sedili Comfort regolabili elettricamente in 14 posizioni, fari HD Matrix LED oscurati, impianto BOSE e cerchi da 21” con stemmi colorati Porsche.

Durante il festival, la Cayenne ha anche dato prova della sua anima da fuoristrada. In un tour attraverso il South Downs, giornalisti e ospiti infatti hanno testato la trazione integrale e le sospensioni adattive, apprezzandone le qualità anche su terreni accidentati.