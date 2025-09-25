Montblanc pronta a lanciare il suo innovativo taccuino digitale

Montblanc sta per lanciare il suo innovativo taccuino digitale.

L’azienda tedesca è sempre stata leader nel settore delle penne stilografiche e di strumenti di scrittura in generale appartenenti a una fascia molto alta.

Con il tempo questa gamma di prodotti si sono ampliati, aggiungendo anche orologi di lusso, gioielli, pelletteria di diverso tipo e negli ultimi tempi anche dispositivi tecnologici come quello di cui stiamo per parlare.

La tecnologia avanza inesorabilmente e negli ultimi anni sono stati sviluppati dei dispositivi elettronici a metà tra un quaderno normale e un tablet.

Questi ultimi, chiamati comunemente taccuini digitali, permettono di mantenere un contatto con l’analogico, simulando l’esperienza della scrittura su carta.

Sono sviluppati con schermi e-ink che simulano davvero la carta, ma oltre a questo sono presenti diverse funzioni digitali.

Su questi taccuini è possibile salvare i file nella memoria, condividerli con altri utenti e via discorrendo.

In particolare, il nuovo Montblanc Digital Paper presenta un design innovativo, ed è stato sviluppato con materiali di incredibile pregio.

Il dispositivo risulta essere incredibilmente leggero, la memoria si aggira intorno ai 64 GB, mentre la batteria è di 3740 mAh.

Il fiore all’occhiello è sicuramente la penna con cui scrivere su questo innovativo taccuino digitale. Si tratta di una riproduzione della famosa penna di Montblanc, la Meisterstück. Oltre al design da altri tempi, la penna ricaricabile presenta 4000 livelli di sensibilità alla pressione e la possibilità di sostituire le punte per un’esperienza a 360°.

Montblanc Digital Paper: qual è il costo del nuovo taccuino digitale?

Come detto in precedenza, Montblanc è un marchio tedesco di lusso, e per cui i costi dei suoi prodotti non sono accessibili a tutti.

Anche per quanto riguarda il suo nuovo dispositivo, il prezzo non sarà di certo contenuto.

Il costo del Montblanc Digital Paper si aggira intorno agli 890 €, poiché pensato per chi voglia acquistare un oggetto che sia insieme utile e soprattutto bello.