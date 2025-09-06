Dreame punta alle stelle ed entra nel mondo auto: hypercar elettrica contro Bugatti

Dreame è nota per dispositivi casalinghi e un tempo legata al gruppo Xiaomi. Oggi si parla di un progetto totalmente diverso: un’hypercar elettrica capace di confrontarsi con Bugatti. L’eco arriva dalla stampa cinese, che descrive un team già formato da quasi mille specialisti. Sono stati reclutati esperti di software, intelligenza artificiale e ingegneri provenienti dal settore automotive tradizionale. La prospettiva non riguarda una singola vettura ma un investimento di lungo periodo in un’industria dominata da marchi storici. Il confronto con un’altra azienda simile non vi viene spontaneo? Ricordare come Xiaomi sia passata dai telefoni alle auto fa pensare a un percorso simile. Sarebbe stato proprio il successo di Xiaomi a spingere Dreame in questa direzione? Non vi sono conferme, ma l’ipotesi circola insistentemente.

Motori da aspirapolvere alle supercar

Il fulcro del progetto si trova nella tecnologia dei motori elettrici ad altissima velocità. Dreame utilizza già soluzioni capaci di toccare i 200.000 giri al minuto, dieci volte oltre i valori più sofisticati visti oggi sulle auto elettriche, ferme tra i 20.000 e i 30.000 giri. Una simile capacità di spinta è rimasta finora confinata agli aspirapolvere. Può davvero questa tecnologia essere trasportata in un’auto da sogno? La domanda resta sospesa, ma l’azienda sembra crederci con forza. Il debutto ufficiale sarebbe fissato per il 2027. Tempi brevi per un settore così complesso. È realistico attendersi un prototipo funzionante in soli tre anni? Le incognite non mancano, soprattutto osservando il precedente di Dyson. Anche l’azienda inglese tentò la via dell’auto elettrica, senza mai arrivare alla produzione.

Lusso intelligente e futuro per il brand Dreame

Dreame non punta solo sulla potenza. Ogni vettura dovrebbe includere un assistente vocale con intelligenza artificiale capace di apprendere le abitudini, le preferenze e perfino gli stati emotivi del conducente. Un concetto di lusso che guarda oltre pelle e cavalli, cercando un rapporto quasi personale tra macchina e guidatore. Marchi come Bugatti e Bentley procedono con lentezza verso l’elettrico. Chi sarà in grado di ridefinire il concetto di hypercar nell’era digitale? Dreame tenta un salto nel vuoto. Il rischio è alto, la strada incerta, ma l’annuncio accende la curiosità. Se la promessa verrà mantenuta come detto, nel 2027 il settore automobilistico potrebbe assistere a un ingresso inatteso e spettacolare.