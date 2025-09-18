Samsung Galaxy S26 Ultra e Pro, arrivano le prime immagini

Dopo i render del Galaxy S26 Edge e la camera-bar in stile iPhone 17 Pro, Galaxy S26 Ultra e Galaxy S26 Pro, che dovrebbero sostituire l’attuale versione base, sono stati i protagonisti dell’ultimo leak. I rumor affermano che i due dispositivi di Samsung avranno molte similarità nel design, anche se con alcune differenze chiave.

Il Galaxy S26 Ultra svilupperà linee più morbide rispetto al passato, con angoli leggermente arrotondati, tornerà al telaio verticale della “camera a semafori” con tre sensori, come già vista sul Galaxy Z Fold 7. I render di cui parliamo sono stati pubblicati da SmartPrix, quest’ultimi suggeriscono in modo abbastanza chiaro come saranno i nuovi Samsung in arrivo all’inizio del 2026.

Ecco le prime indiscrezioni sui nuovi telefoni Samsung

Più nel dettaglio, per i rumor Galaxy S26 Ultra avrà un display da 6.9 pollici che dovrebbe essere dotato di una terza generazione di vetro anti-riflesso. Con bordi leggermente più arrotondati rispetto al suo predecessore e dimensioni di 163,4 x 77,9 x 7,8 mm. Il pacchetto della memoria raggiungerà i 16 GB di RAM e 1 TB di archiviazione. Per le fotocamere, le informazioni trapelate indicano un sensore principale da 200 MP, un periscopio da 50 MP con un’apertura maggiore rispetto a quella del S25 Ultra, un ultra-grandangolare da 50 MP e un teleobiettivo da 12 MP migliorato per la breve distanza. Nonostante debba restare la batteria da 5.000 mAh, avremo una versione aggiornata del caricatore, precisamente da 60W. Infine anche questo modello supporterà la ricarica wireless magnetica Qi2.

Spostandoci al Galaxy S26 Pro, le voci parlano di uno schermo da 6,27 pollici con cornici ancora più sottili rispetto al predecessore Galaxy S25 e una frequenza di aggiornamento a 120Hz. Sarà un dispositivo sottile, con uno spessore di soli 6,7 mm. Molto probabilmente offrirà fino a 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna. Il complesso fotografico invece potrebbe essere composto da una fotocamera principale da 50 MP, un ultra-grandangolare da 12 MP e un teleobiettivo da 10 MP. La capienza attesa per la batteria è di 4.300 maH, con supporto alla ricarica rapida cablata da 45W e a quella wireless Qi2 con magneti integrati. Sotto la scocca dovrebbe esserci il SoC Exynos 2600 di Samsung o il prossimo Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2.