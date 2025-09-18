Xbox Game Pass, ecco i giochi che ci lasceranno presto

Giusto l’altro giorno il colosso americano Microsoft ha svelato i nomi dei videogiochi in arrivo gratuitamente questa seconda metà del mese per tutti gli abbonati al servizio di Xbox Game Pass. Tuttavia, come di consueto, oltre ai nuovi arrivi è prevista anche l’uscita dal catalogo di alcuni videogiochi. L’azienda deve infatti necessariamente rimuovere dal catalogo i titoli più vecchi, o comunque quelli che sono ormai presenti sul catalogo da diverso tempo. In queste ore, Microsoft ha rivelato i nomi dei titoli che ci lasceranno a breve.

Xbox Game Pass, Microsoft rivela i nomi dei videogiochi che ci lasceranno a breve

In queste ultime ore il colosso americano Microsoft ha rivelato i nomi dei videogiochi che lasceranno a breve il catalogo di Xbox Game Pass. Come già accennato in apertura, infatti, l’azienda si prepara ad aggiungere i nuovi titoli per tutti gli abbonati al servizio, ma deve allo stesso tempo fare spazio eliminato dal catalogo i titoli più datati.

Secondo quanto è emerso, per il momento gli abbonati a Xbox Game Pass dovranno dire addio a quattro videogiochi. La maggior parte di questi fanno parte della saga di Ninja Gaiden: Master Collection. Vi elenchiamo qui di seguito i nomi completi dei videogiochi che lasceranno il catalogo a fine settembre.

Xbox Game Pass – videogiochi che lasceranno il catalogo a fine settembre