Samsung domina il settore dei climatizzatori in Italia

Per il quinto anno consecutivo, Samsung si conferma leader in Italia nel comparto della climatizzazione. L’Istituto Tedesco Qualità e Finanza (ITQF) ha premiato il marchio coreano con il sigillo d’oro nella categoria “Aria Condizionata”, che include soluzioni residenziali e commerciali. Ma non solo, per il secondo anno consecutivo, l’azienda si è imposta anche nel settore delle “Pompe di Calore”, riconfermando il ruolo centrale nel mercato italiano del comfort domestico.

Il risultato arriva da un’indagine che ha raccolto oltre 800.000 giudizi su 1.311 aziende in 123 settori diversi. Samsung ha conquistato i consumatori grazie a prodotti innovativi, in grado di unire efficienza, connettività e comfort. Tecnologie come WindFree S2, che diffonde l’aria attraverso microfori evitando getti diretti, hanno inciso sulla percezione positiva da parte sia degli utenti finali sia dei professionisti del settore.

Samsung: innovazione e nuove soluzioni per il futuro

Secondo Ettore Jovane, Vice President HVAC Business di Samsung Electronics, tale riconoscimento rappresenta una spinta a proseguire sul percorso di innovazione. Proprio perché il premio dimostra la fiducia dei consumatori nella capacità della società di offrire sistemi che migliorano la vita quotidiana, unendo tecnologia e qualità.

L’azienda ha da poco lanciato ClimateHub S2 e Hydro Unit S2, due soluzioni compatte e connesse che rafforzano la strategia sull’efficienza energetica. Il primo integra serbatoio, componentistica idraulica e design compatto in un unico modulo; il secondo si presenta come un’unità idronica di nuova generazione, progettata per impianti con accumulo esterno. Entrambi puntano su estetica curata, connettività avanzata e integrazione con l’intelligenza artificiale, per ottimizzare consumi e gestione domestica.

Insomma, la continuità dei riconoscimenti certifica la solidità di Samsung in un settore in costante trasformazione, dove il tema della sostenibilità energetica diventa fondamentale. Con la spinta verso soluzioni elettriche più efficienti e connesse, l’azienda coreana mira a rafforzare la propria posizione in un mercato competitivo, offrendo risposte concrete alle nuove esigenze delle abitazioni e degli spazi professionali italiani.