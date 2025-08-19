Samsung Galaxy S26 Pro: svelate le dimensioni del display

Samsung è solita dare il benvenuto al nuovo anno con il lancio dei suoi nuovi smartphone della serie Galaxy S. Gennaio e febbraio sono sempre i mesi prediletti per procedere con la loro presentazione ufficiale e ciò fa si che i mesi precedenti siano ricchi di anticipazioni riguardo le caratteristiche tecniche e gli aggiornamenti estetici previsti sui tre modelli dell’anno. Il 2026 sarà l’anno dei Samsung Galaxy S26, sui quali sono già trapelate parecchie informazioni, le più recenti riguardanti soprattutto il modello Pro.

Samsung Galaxy S26 Pro: cosa sappiamo sul top di gamma del 2026

Pur non essendovi ancora conferme ufficiali da parte dell’azienda, Digital Chat Station, leaker affermato nel settore, ha già svelato alcuni dettagli che coinvolgono soprattuto la capacità della batteria e le dimensioni del display del futuro Samsung Galaxy S26 Pro. Secondo la fonte, infatti, il dispositivo in questione avrà un display da 6,27 pollici e una batteria con una capacità da 4300 mAh. Rispetto al modello rilasciato quest’anno, il colosso sudcoreano procederà con l’introduzione di alcune migliorie ma la scelta di usare la denominazione “Pro” per indicare quello che quasi sicuramente andrà a sostituire la versione base dei dispositivi Galaxy S lascia ipotizzare la possibilità che Samsung deluda i suoi clienti, i quali potrebbero non lasciarsi incantare dalla scelta di aumentare leggermente le dimensioni della batteria e del display.

Al momento sappiamo che la prossima generazione di smartphone Samsung sarà costituita da un Galaxy S26 Pro, un Galaxy S26 Edge e un Galaxy S26 Ultra. I tre dispositivi avranno un modulo fotografico identico ai predecessori, la variante Pro potrebbe accogliere tre sensori di cui un ultra-grandangolare da 12 MP, un teleobiettivo e un principale da 50 MP ma non vi sono ancora abbastanza conferme per poter ritenere affidabile tale informazioni. Nei prossimi mesi avremo sicuramente modo di scoprire maggiori dettagli, compreso quello che sarà il costo finale dei dispositivi.