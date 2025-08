Exynos 2600: la GPU domina i primi test

I primi risultati dell’Exynos 2600 raccontano una storia di contrasti. Nei test di 3D Mark, la GPU Xclipse 960 ha raggiunto 3.135 punti nello Steel Nomad Light. Questo valore supera lo Snapdragon 8 Elite, fermo a circa 2.600/2.700 punti. Il nuovo SoC di Samsung sembra quindi destinato a stabilire un nuovo punto di riferimento grafico nel mercato mobile.

La collaborazione con AMD si conferma decisiva. Le competenze RadeonMobile garantiscono alla GPU Samsung prestazioni che sfiorano quelle promesse dal futuro Snapdragon8 Elite2. Per l’azienda coreana ciò rappresenta un segnale incoraggiante, perché dimostra che la prima piattaforma a 2nm può competere ai massimi livelli in campo grafico.

Exynos 2600: CPU in progresso, ma lontana dalla vetta

Nonostante ciò, è ancora troppo presto per cantare vittoria. I benchmark effettuati riguardano unità di pre-produzione e non dispositivi commerciali. Saranno i Galaxy S26 a confermare se l’Exynos 2600 sarà davvero in grado di mantenere queste prestazioni in situazioni di utilizzo reali, dove temperatura e consumi energetici giocano un ruolo determinante.

Sul fronte della CPU, i dati sono meno eclatanti. I test su Geekbench mostrano circa 2.800 punti in single-core e 9.301 in multi-core. Risultati superiori all’Exynos 2500, che raggiungeva 2.200 e 7.800punti, ma ancora distanti dai migliori SoC rivali, già oltre i 3.000punti in single-core.

Il progresso è tangibile, ma non rivoluzionario. Samsung sembra aver migliorato la potenza pura, ma restano dubbi su efficienza energetica e stabilità termica. Storicamente, i chip Exynos hanno sofferto di throttling sotto stress prolungato. Solo i test sui modelli commerciali diranno se il salto generazionale sarà sufficiente per competere senza compromessi. Il giudizio definitivo dipenderà quindi dall’equilibrio tra prestazioni e consumi. Se Samsung riuscirà a trasferire in produzione la brillantezza grafica e a controllare le temperature, l’Exynos 2600 potrà diventare un serio contendente nel mercato premium. PSD il momento non ci resta che attendere e vedere se tutte le aspettative riusciranno effettivamente ad essere soddisfatte.