Samsung celebra il successo dei 2nm GAA con l’Exynos 2600

Samsung ha compiuto un passo fondamentale nel settore dei chip con il debutto dell’Exynos 2600. Si tratta infatti del primo processore al mondo costruito con tecnologia a 2nm basata sull’architettura Gate-All-Around (GAA). Secondo quanto riportato dalla stampa coreana, l’azienda avrebbe finalmente superato i dubbi legati all’affidabilità del suo processo produttivo e dato il via libera alla produzione di massa del nuovo SoC.

Durante un meeting interno, i dirigenti di Samsung si sarebbero detti entusiasti dei risultati ottenuti. Essi hanno infatti definito il salto prestazionale rispetto all’Exynos 2500 come notevole. I test su Geekbench 6 confermano queste impressioni: l’Exynos2600 è riuscito a competere con una versione ridotta dello Snapdragon 8 Elite Gen 5 e a superare l’Apple A19 Pro nei benchmark multi-core. Un risultato che ribadisce la volontà di Samsung di tornare competitiva sul fronte dei chip mobile destinati ai dispositivi Android.

Samsung guarda al futuro delle fonderie con i 2 nm

Il lancio dell’Exynos 2600 non rappresenta soltanto un trionfo per la divisione smartphone, ma anche un’opportunità strategica per il business delle fonderie. Dimostrare la piena maturità della produzione a 2nm è infatti fondamentale per convincere nuovi partner a scegliere Samsung come fornitore, in un mercato dominato da TSMC. Riuscire a proporre un’alternativa valida rafforza il ruolo del colosso sudcoreano nello scenario tecnologico globale.

Secondo gli analisti, la vera prova arriverà con la seconda generazione di processo a 2nm, conosciuta come SF2P, che potrebbe entrare in produzione entro la fine del 2026. Le prime indiscrezioni parlano di uno sviluppo in anticipo sulla tabella di marcia, segnale che Samsung non intende rallentare.

Per gli utenti finali, il nuovo Exynos 2600 promette dispositivi Android più potenti ed efficienti, capaci di garantire prestazioni elevate senza penalizzare l’autonomia o generare eccessivo calore. L’obiettivo di Samsung è chiaro. L’azienda intende sfidare direttamente Qualcomm e Apple, imponendo i propri chip come punto di riferimento per la prossima generazione di smartphone di fascia alta. Se queste prospettive verranno confermate, il 2026 potrebbe segnare l’inizio di una nuova fase per l’intero mondo mobile.