LG Xboom Buds Plus e Lite: i nuovi auricolari arrivano in Europa

Dopo aver presentato le Xboom Buds al CES 2025, LG ha presentato anche le due nuove versioni Plus e Lite con la promessa di garantire una durata della batteria maggiore ma anche caratteristiche davvero eccellenti, il tutto confermato anche dal tuning di Will.i.am, produttore discografico nonché fondatore dei Black Eyed Peas.

Caratteristiche tecniche

Ovviamente i due modelli si distinguono per caratteristiche tecniche diverse ma allo stesso tempo offrono caratteristiche in comune, partiamo proprio da queste ultime, entrambi i modelli offrono un driver in grafene per un audio nitido e pulito e privo di interferenze, entrambe poi godono della cancellazione attiva del rumore, poi il supporto al Bluetooth 5.4 che garantisce anche l’utilizzo delle tecnologie Multi-Point e Multi-Pairing, Google Fast Pair e Swift Pairing, in ultimo poi abbiamo un design super confortevole grazie ai gommini intercambiabili ma anche al design a gancio per una maggiore stabilità.

Per quanto riguarda il modello plus, quest’ultimo offre una qualità audio migliore garantita da un sistema di equalizzazione adattivo che consente di ottenere un suono ricco e dinamico per ogni circostanza, per di più è presente una cancellazione del rumore migliorata grazie al supporto a tre microfoni, come se non bastasse la custodia di ricarica garantisce anche un’igiene migliore grazie alla presenza della tecnologia UVnano è una maggiore facilità di ricarica grazie alla ricarica wireless.

Il modello Lite invece offre alta qualità grazie ai driver in grafene ma soprattutto una lunga durata della batteria che garantisce 11,5 ore di riproduzione musica che aumentano fino a 35 con la custodia di ricarica, il tutto unito ad un design confortevole garantito dai gommini presenti anche in questo modello insieme alla presenza di quattro modalità di equalizzazione selezionabili.

Entrambi i modelli saranno disponibili per la fine del mese, però LG non ha ancora dichiarato un prezzo di lancio ufficiale, dunque per saperlo dovremmo attendere l’arrivo ufficiale sul mercato.