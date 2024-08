Uno degli elementi più attesi all’interno del panorama tecnologico targato Samsung e senza alcun dubbio il suo futuro processore top di gamma appartenente alla famiglia Exynos, parliamo del modello 2500 che dovrebbe arrivare a bordo dei top di gamma del prossimo anno e dunque fare da motore ai Samsung Galaxy S25.

In teoria questo processore dovrebbe segnare un netto passo in avanti rispetto alle controparti del passato che non hanno mai convinto appieno dal momento che nei mercati all’interno dei quali venivano commercializzati promettevano prestazioni del tutto paragonabili alla controparte Snapdragon presente allo stesso modo sui Galaxy S, però in altri mercati, ma che in realtà non riuscivano mai ad eguagliare.

Per tanto tempo è aleggiato un alone di mistero attorno a questi processori, ma finalmente qualcosa sembra essersi mossa, una conferma ufficiale dell’arrivo di questi chip sembra essere giunta direttamente da Samsung.

Il report annuncia la CPU

Un report finanziario annuncia indirettamente i chip: “System LSI prevede di concentrare le capacità della propria divisione aziendale sulla fornitura stabile di Exynos 2500 per prodotti top di gamma. La risposta iniziale del mercato ai prodotti indossabili dotati del primo SoC a 3 nm del settore sta mostrando risultati positivi e si prevede che i principali clienti espanderanno i loro modelli di adozione di SoC nella seconda metà dell’anno.“.

Dal punto di vista tecnico non ci sono informazioni dettagliate su questi processori, è lecito però pensare che troveremo l’ultimo design di ARM per i core della CPU che dovrebbero arrivare ad un numero di 10 contro i classici otto che normalmente sono standard all’interno delle piattaforme mobile.

Poco e niente invece si sa per quanto riguarda la GPU, negli ultimi anni infatti Samsung aveva stretto importanti collaborazioni con AMD che lasciavano pensare all’approdo di una GPU con architettura RDNA, pista sembra essere stata completamente abbandonata in via definitiva.