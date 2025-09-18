Ecovacs T80S, il nuovo robot premium con rullo ad alta pressione

Dopo l’IFA 2025, Ecovacs ha presentato in Cina un nuovo robot di fascia alta, il T80S, un modello che combina aspirazione potente e lavaggio innovativo. Con un prezzo di partenza pari a circa 484€, il dispositivo si distingue per una forza di aspirazione di 24.800Pa, una delle più elevate mai raggiunte in questa categoria.

Il cuore del sistema è il nuovo Constant-Pressure Active Water 2.0, basato su un rullo con setole in nylon antigraffio. Questo componente applica pressione costante al pavimento, garantendo una pulizia uniforme e approfondita. A differenza dei panni rotanti, il rullo ha il vantaggio di auto-pulirsi durante l’utilizzo grazie a getti d’acqua mirati e a una pompa ad alta pressione che elimina immediatamente lo sporco raccolto. Secondo Ecovacs, tale sistema offre fino a 16 volte la pressione di lavaggio rispetto ai metodi tradizionali, riuscendo a rimuovere anche le macchie più ostinate con una velocità di rotazione che raggiunge i 200 giri al minuto.

Ecovacs T80S, docking 10-in-1 e intelligenza artificiale integrata

L’azienda ha curato anche l’aspetto della praticità. Il robot misura appena 9,8cm di altezza, riuscendo così a pulire efficacemente sotto mobili e divani. La navigazione è affidata a un sistema 3D ToF, che lavora insieme a una videocamera AI per riconoscere pavimenti, ostacoli e macchie, adattando la modalità di pulizia in tempo reale. Il rullo può sporgere di qualche centimetro per raggiungere gli angoli, mentre un sistema di sollevamento intelligente a tre stadi permette al robot di gestire in autonomia tappeti e moquette, sollevando rullo e spazzole quando necessario.

Il T80S è affiancato da una dock 10-in-1, una stazione che raccoglie acqua sporca e polvere, igienizza con acqua a 75°C, asciuga con aria a 63°C e può persino collegarsi all’impianto idraulico domestico. Ecovacs assicura fino a 150 giorni di utilizzo senza interventi manuali, un dato che rende il dispositivo adatto anche a chi desidera ridurre al minimo la manutenzione.

Per ora, il robot è disponibile soltanto in Cina. La versione base con dock costa 4.049 renminbi (circa 484€), mentre quella con connessione idraulica sale a 4.699 renminbi (561€). Non ci sono informazioni sulla commercializzazione internazionale, ma l’arrivo in Europa potrebbe riscuotere grande interesse tra gli appassionati di domotica.