Realme Watch 5: ecco i dettagli del nuovo smartwatch

Realme, con il Watch 5, sceglie di alzare l’asticella nel mondo degli smartwatch. Ciò proponendo un dispositivo che non si limita a essere un semplice accessorio tecnologico, ma vuole diventare un compagno quotidiano, capace di seguire l’utente in ogni contesto. Il centro dell’esperienza è lo schermo AMOLED da quasi due pollici, uno dei più ampi della categoria. La sua luminosità è di 600 nit e la risoluzione è in grado di restituire immagini chiare e vibranti. La finitura in vetro piatto e la cornice ridotta creano un impatto visivo elegante. Mentre la corona in alluminio satinato aggiunge una sensazione di robustezza e precisione.

Nuovi dettagli sul Realme Watch 5: ecco cosa sappiamo

La cassa unibody con finitura metallica non solo dà un tocco sofisticato, ma integra dettagli come le griglie degli altoparlanti a motivo esagonale. Con la certificazione IP68 e prove di resistenza condotte contro urti, graffi e corrosione, il Watch 5 è pensato per durare. Grazie al GPS indipendente, compatibile con cinque sistemi satellitari, è possibile registrare percorsi e performance senza dover portare con sé lo smartphone. Le oltre cento modalità sportive disponibili coprono ogni esigenza, dalla corsa al nuoto fino agli sport meno comuni. Inoltre, per ciascun allenamento vengono forniti fino a 15 indicatori di prestazione.

Il monitoraggio del benessere non è meno accurato. Frequenza cardiaca, saturazione di ossigeno, qualità del sonno e livelli di stress sono costantemente rilevati. Insieme a funzioni dedicate alla salute femminile e alla rilevazione del rumore ambientale. Attraverso l’app Realme Link, tutti tali dati vengono tradotti in analisi personalizzate, offrendo una panoramica chiara e facilmente consultabile.

E non è tutto. Con un utilizzo standard, la batteria arriva fino a due settimane di autonomia, estendibile a venti giorni con impostazioni leggere. La modalità always-on riduce il tempo a circa sei giorni, ma garantisce la comodità di avere sempre l’orario a portata di sguardo. Inoltre, l’orologio supporta chiamate Bluetooth con audio nitido, integra un interfono indipendente e offre la possibilità di pagamenti e interazioni rapide tramite NFC. Il nuovo dispositivo Realme arriva sul mercato italiano con un prezzo di lancio di 69,99 euro.