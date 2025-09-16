Realme Note 70T debutta in Italia: batteria da 6.000 mAh e resistenza certificata

Realme ha presentato ufficialmente il nuovo Note 70T. Di cosa si tratta? Di un dispositivo pensato per la fascia economica del mercato ma che presenta caratteristiche da vero “duro”. L’attenzione è rivolta soprattutto alla durata della batteria, alla solidità del design e a un’esperienza fluida per l’uso quotidiano. Tutto ciò e molto altro ancora, a un prezzo di partenza molto competitivo, solo 109,99€.

Al cuore del telefono troviamo il processore Unisoc T7250, una versione aggiornata del T615, con architettura octa-core a 12nm. Nello specifico presenta due core Cortex-A75 a 1,8GHz per le prestazioni e sei core Cortex-A55 a 1,6GHz per l’efficienza energetica. La GPU Mali-G57 MP1 assicura grafica stabile. Invece, Android 15 con interfaccia realme UI 5.0 offre fluidità nel multitasking, nel gaming leggero e nelle app più comuni.

Realme Note 70T: autonomia da record e resistenza certificata

Il display è un LCD da 6,74” con risoluzione 720p+ e frequenza di aggiornamento da 90Hz, sufficiente a garantire scorrevolezza e buona resa visiva in streaming e social.

Il vero punto di forza del Note 70T però è la batteria da 6.000mAh. Essa infatti è in grado di superare tranquillamente i due giorni di utilizzo medio. Con la ricarica rapida a 15W, lo smartphone mantiene un buon equilibrio tra tempi contenuti e lunga durata. Secondo i dati ufficiali, infatti può arrivare fino a 65 ore e 25 minuti di autonomia e conserva oltre l’80% della capacità originale anche dopo 1.000 cicli di ricarica.

Pensato per affrontare la vita di tutti i giorni, il dispositivo vanta certificazione IP54. Di conseguenza, resiste a polvere e schizzi, ed è stato sottoposto ai test militari MIL-STD-810H, i quali comprendono urti, vibrazioni e temperature estreme.

Fotocamere essenziali e prezzi competitivi

Il comparto fotografico è semplice ma funzionale. Il telefono infatti dispone di una fotocamera principale da 13MP per scatti nitidi e video in 1080p. In più ne è presente anche una frontale da 5MP adatta per selfie e videochiamate. Un dettaglio curioso è l’anello LED attorno al modulo posteriore. Un elemento molto utile che funge anche da spia di notifica.

Il realme Note 70T arriva in due colorazioni, Obsidian Black e Beach Gold. Presenta poi due tagli di memoria, uno da 4+128GB a 109,99€ e l’ altro da 4+256 GB a 129,99€. Insomma, con questo modello, Realme conferma la propria strategia. Ovvero offrire dispositivi accessibili, robusti e pensati per i giovani, puntando sulla combinazione tra autonomia, resistenza e un prezzo alla portata di tutti.