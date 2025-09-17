Apple iPad 11″ con un prezzo shock grazie al -10% di Amazon

Con uno sconto del 10% l’Apple iPad con chip A16 diventa un dispositivo ancora più interessante dato che il rapporto qualità/prezzo viene ulteriormente ottimizzato. Particolare attenzione per un elemento che contraddistingue l’Apple iPad ovvero lo splendido display Liquid Retina.

Elemento che non passa inosservato poiché perfetto per guardare film o disegnare il vostro prossimo progetto. E’ bene inoltre sapere che la tecnologia True Tone regola la temperatura del colore del display in base alle condizioni di luce in cui si trova l’utente, per una visione che non affatica gli occhi.

Offerte e codici sconto Amazon sono disponibili sui canali telegram chiamati tecnofferte e codiciscontotech: iscrivetevi subito per rimanere aggiornati su tutte le occasioni

Apple iPad con chip A16 in offerta

State da tempo cercando una promozione folle per poter acquistare l’Apple iPad con chip A16? Oggi è il giorno perfetto per farlo perché Amazon vi offre uno sconto sul prezzo di listino che vi consente di risparmiare rispetto ad altri giorni.

Prestazioni eccellenti per questo dispositivo. Tutto grazie alla presenza del velocissimo chip A16 che si occupa di spingere al massimo le prestazioni. Oltre all’eccellente chipset questo device dispone di una batteria che dura tutto il giorno, consentendo all’utente di portare avanti anche lunghe sessioni di giochi coinvolgenti. Naturalmente, parliamo di un device perfetto anche per creare video o modificare foto. L’archiviazione parte da 128GB e può arrivare a 512GB.

Per rendere l’esperienza d’uso ottima non manca iPadOS, che rende l’iPad più efficiente, intuitivo e versatile. Inoltre, è possibile usare più app insieme, scrivere a mano nei campi di testo con Apple Pencil e condividere foto. Infine, una connessione ultra rapida viene assicurata dal Wi-Fi 6.

Accedere ai file diventa rapido in ogni istante. Approfittate subito dello sconto Amazon per acquistare l’Apple iPad 11″ al costo di soli 369 euro grazie al -10% sul prezzo di listino.