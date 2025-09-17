Ad
mercoledì, Settembre 17, 2025
mercoledì, Settembre 17, 2025
AmazonNewsOfferte

Apple iPad 11″ con un prezzo shock grazie al -10% di Amazon

La tecnologia True Tone regola la temperatura del colore del display in base alle condizioni di luce in cui si trova l'utente.

scritto da Valentina Acri
apple

Con uno sconto del 10% l’Apple iPad con chip A16 diventa un dispositivo ancora più interessante dato che il rapporto qualità/prezzo viene ulteriormente ottimizzato. Particolare attenzione per un elemento che contraddistingue l’Apple iPad ovvero lo splendido display Liquid Retina.

Elemento che non passa inosservato poiché perfetto per guardare film o disegnare il vostro prossimo progetto. E’ bene inoltre sapere che la tecnologia True Tone regola la temperatura del colore del display in base alle condizioni di luce in cui si trova l’utente, per una visione che non affatica gli occhi.

Offerte e codici sconto Amazon sono disponibili sui canali telegram chiamati tecnofferte e codiciscontotech: iscrivetevi subito per rimanere aggiornati su tutte le occasioni

Apple iPad con chip A16 in offerta

State da tempo cercando una promozione folle per poter acquistare l’Apple iPad con chip A16? Oggi è il giorno perfetto per farlo perché Amazon vi offre uno sconto sul prezzo di listino che vi consente di risparmiare rispetto ad altri giorni.

Prestazioni eccellenti per questo dispositivo. Tutto grazie alla presenza del velocissimo chip A16 che si occupa di spingere al massimo le prestazioni. Oltre all’eccellente chipset questo device dispone di una batteria che dura tutto il giorno, consentendo all’utente di portare avanti anche lunghe sessioni di giochi coinvolgenti. Naturalmente, parliamo di un device perfetto anche per creare video o modificare foto. L’archiviazione parte da 128GB e può arrivare a 512GB.

Per rendere l’esperienza d’uso ottima non manca iPadOS, che rende l’iPad più efficiente, intuitivo e versatile. Inoltre, è possibile usare più app insieme, scrivere a mano nei campi di testo con Apple Pencil e condividere foto. Infine, una connessione ultra rapida viene assicurata dal Wi-Fi 6.

Offerta
Apple iPad con chip A16: display Liquid Retina da 11'', 128 GB, Wi Fi 6, fotocamera frontale e posteriore da 12MP, Touch ID, autonomia di un giorno intero di batteria — Argento
Apple iPad con chip A16: display Liquid Retina da 11'', 128 GB, Wi Fi 6, fotocamera frontale e posteriore da 12MP, Touch ID, autonomia di un giorno intero di batteria — Argento
    349,00 EUR Amazon Prime
    Acquista su Amazon

    Accedere ai file diventa rapido in ogni istante. Approfittate subito dello sconto Amazon per acquistare l’Apple iPad 11″ al costo di soli 369 euro grazie al -10% sul prezzo di listino.

    Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
    Valentina Acri

    Laureata in lingue, letterature e comunicazione interculturale ma da sempre appassionata di tecnologia.