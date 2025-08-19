Accessori tech per chi viaggia in moto d’estate: praticità e sicurezza su due ruote

Chi parte in moto durante l’estate sa che ogni grammo in più può fare la differenza. Il viaggio su due ruote impone scelte pratiche: pochi accessori, ma ben selezionati. Oggi la tecnologia offre soluzioni smart pensate per motociclisti, pensate per migliorare la sicurezza, la navigazione e il comfort anche nei tragitti più lunghi. Sicurezza e comfort sono le parole d’ordine da rispettare in questo caso.

Navigazione senza distrazioni

I navigatori GPS per moto si distinguono da quelli da auto per robustezza, impermeabilità e visibilità sotto il sole. Alcuni modelli offrono schermi touch utilizzabili anche con i guanti, comandi vocali e avvisi sul traffico in tempo reale. In alternativa, un supporto antivibrazione per smartphone, con custodia impermeabile, trasforma il telefono in un navigatore affidabile.

Interfono Bluetooth per casco

Gli interfoni da casco permettono di comunicare con il passeggero o con altri motociclisti in gruppo. I modelli più recenti supportano chiamate, assistenti vocali, musica e indicazioni GPS, il tutto senza distrarre dalla guida. Alcuni offrono anche la funzione di soppressione del rumore del vento.

Action cam resistenti

Per immortalare i paesaggi attraversati, una action cam con attacco per casco o manubrio è il miglior alleato. I modelli waterproof con stabilizzazione digitale permettono di ottenere riprese fluide anche su strade sterrate o curve strette.

Ricarica on-the-road

Per mantenere carichi smartphone, interfono o GPS, esistono caricatori da moto con porta USB, da installare sul manubrio o sotto la sella. Alcuni includono anche indicatori di voltaggio della batteria, utili per evitare cali improvvisi.

Zaini tech e protezioni intelligenti

Uno zaino da moto con supporto lombare, prese USB e scomparti protetti permette di trasportare device e cavi in sicurezza. In più, alcuni capi tecnici da moto integrano airbag elettronici o LED posteriori per aumentare la visibilità notturna.

Viaggiare in moto non significa rinunciare alla tecnologia, ma usarla nel modo giusto.