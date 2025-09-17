DJI Mini 5 Pro è ufficiale: specifiche e prezzo del mini drone con fotocamera all-in-one

Nel mondo dei droni, sta per arrivare una novità interessante. Si tratta del nuovo DJI Mini 5 Pro, un dispositivo pronto ad unire tecnologia avanzata e compattezza. Ciò che colpisce subito è il sensore da 1 pollice, un elemento mai visto prima in un mini drone con fotocamera. Accanto a questo, la nuova modalità Med-Tele da 48 mm porta lo zoom digitale a un livello superiore. Sul fronte video, il Mini 5 Pro non teme confronti. Può registrare in HDR 4K a 60 fotogrammi al secondo. cogliendo fino a 14 stop di gamma dinamica. Per chi ama sperimentare movimenti più lenti, la possibilità di girare in slow-motion a 4K/120fps apre a un nuovo livello di creatività. La resa cromatica è affidata alla registrazione a 10 bit, con supporto H.265. Mentre le modalità D-Log M e HLG assicurano luminosità e dettagli perfetti anche in notturna, con ISO fino a 3200. Il movimento della fotocamera è fluido e versatile, con rotazioni fino a 225° e riprese verticali.

Il nuovo Mini 5 Pro di DJI: ecco le caratteristiche principali

Oltre alle performance, il nuovo drone semplifica la vita con funzionalità intelligenti che consentono di ottenere risultati da professionista. A tal proposito, MasterShots si occupa dei movimenti della fotocamera, QuickShot crea cortometraggi eleganti, i panorami liberi uniscono più scatti in un’unica immagine spettacolare. Anche il trasferimento dei file diventa immediato grazie al QuickTransfer fino a 100 MB/s. Infine, DJI Care Refresh protegge il drone da incidenti, collisioni e danni d’acqua, garantendo sostituzioni rapide fino a quattro volte in due anni.

La sicurezza in volo non è trascurata. Sensori LiDAR e sistemi visivi omnidirezionali rilevano ostacoli in qualsiasi direzione, anche di notte. Inoltre, il ritorno automatico a casa è possibile anche senza segnale GNSS, grazie alla mappatura e al posizionamento visivo. Il GPS a doppia banda aumenta precisione e stabilità, mentre l’ActiveTrack 360° aggiornato segue soggetti in movimento con agilità e affidabilità. DJI Mini 5 Pro è ora disponibile a partire da 799 €. Mentre le versioni Fly More Combo, con radiocomando RC-N3 o RC 2, arrivano rispettivamente a 999 € e 1.129 €. Tutti i modelli DJI sono acquistabili sullo store ufficiale del marchio e dai rivenditori autorizzati.